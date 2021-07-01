Sohu: из-за маневра российского Су-30СМ американского пилота «бросило в холодный пот»

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Sohu: из-за маневра российского Су-30СМ американского пилота «бросило в холодный пот»
В Мире

Американские пилоты наверняка перенервничали из-за встречи с самолетом Су-30СМ ВКС РФ в небе над Охотским морем. Их, наверное, бросило даже в «холодный пот», предполагают авторы китайского портала Sohu.

Речь идет об экипаже самолета-разведчика RC-135, который очень близко подошел к границе с Россией, а наперерез ему отправился российский истребитель и при этом еще устроил и «показательные выступления», сделав несколько маневров.

«Американцы были сильно напуганы, а пилота самолета-разведчика бросило в холодный пот», — пишут китайские авторы, отмечая, что представления оказалось достаточно для того, чтобы американский воздушный шпион развернулся и быстро ретировался.

В Китае предполагают, что россияне напугали американцев трюком «воздушный скальпель» - тем самым, который советский самолет демонстрировал в конце 80-ых над акваторией Баренцева моря. Суть его в максимальном сближении с последующим задеванием противника своим крылом.

Трюк, стоит признать, весьма опасный, поскольку может серьезно пострадать фюзеляж самолета - подобие хирургического разреза. Поэтому, собственно, маневр и называется «воздушный скальпель».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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