Business Insider: США готовятся к охоте на российские подлодки

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Business Insider: США готовятся к охоте на российские подлодки
В Мире

Начальник военно-морских операций США Майкл Гилдей призвал союзников уделять больше времени подготовке к охоте на подлодки РФ и Китая. Он отметил, что интерес к этой сфере возвращается из-за стремительного роста боевых флотов двух государств. 

«После холодной войны ВМС США перестали обращать внимание на противолодочную борьбу, однако теперь интерес к ней возвращается, так как за эти годы Россия и Китай обзавелись крупными и боеспособными подводными флотами», - прокомментировали заявление Гилдея обозреватели Business Insider.

На данный момент российские военно-морские силы располагают 60 подлодками, включая новые ударные судна с баллистическими ракетами. Все чаще подводные лодки России наблюдаются близ американских берегов, что заставляет беспокоиться Пентагон.


Стоит подчеркнуть, что к подобному призыву Гилдея подтолкнул старт ежегодных противолодочных учений ВМС НАТО Dynamic Mongoose. Территория проведения мероприятия – воды вокруг Норвегии, Исландии и Великобритании. Именно через эти регионы проходят российские подлодки, чтобы добраться до Атлантики.

В Индо-Тихоокеанском регионе, где активность подводного флота Китая увеличилась, противолодочная война начинает играть более важную роль. Известно, что китайские военные располагают 60 подлодками, большая часть которых дизельная.

Несмотря на то, что по характеристикам субмарины проигрывают возможностям американских кораблей, у них есть некоторые преимущества, которые пугают Пентагон. Это баллистические ракеты подлодок КНР, который способны достичь США.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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