Российские военные учения у берегов Гавайских островов вызвали ярость у США.

Аналитики китайского издания Sohu пишут о том, что российский Тихоокеанский флот подошел к Гавайям, чтобы провести там военные учения по отработке элементов борьбы с авианосцами условного противника, отмечает ПолитРоссия .

Подобные маневры явно не по духу американцам, которые не ожидали столь дерзких действий со стороны России. В Sohu отмечают, что США достаточно тщательно контролируют Тихий океан, который уже давно считается зоной их влияния. Поэтому появление кораблей России у Гавайев стало полной неожиданностью для Пентагона.

Оказалось, что США попросту не готовы к присутствию такого количества российских сил в Тихом океане. Ведь в маневрах было задействовано два десятка надводных кораблей, включая фрегат «Маршал Шапошников».

В спешке, пытаясь взять ситуацию под контроль, США отправляют в регион авианосец «Карл Винсон». И теперь американцам придется пересмотреть распределение сил в Тихом океане, поскольку, как оказалось, Россия готова к морским военным маневрам на существенном удалении от своих границ.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей