Anti-Bellum: НАТО готовит крупную боевую операцию против РФ в Арктике

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Anti-Bellum: НАТО готовит крупную боевую операцию против РФ в Арктике
В Мире

Американский военный аналитик, основатель организации Stop NATO Рик Розофф на портале Anti-Bellum рассказал, что НАТО готовит крупную боевую операцию против РФ в Арктике. Об этом сообщает «ПолитРоссия».

28 июня страны НАТО начали ежегодные военные учения Dynamic Mangoose, цель которых заключается в отработке маневров против подлодок и надводных кораблей. Данное мероприятие затерялось на фоне масштабных учений Альянса в Черном море под названием «Морской бриз - 2021». Однако эксперт уверен, что Dynamic Mangoose играют более важную роль для НАТО.

В данных учениях принимают участие военные самолеты, подлодки и корабли США, Канады, Исландии, Норвегии, Франции, Дании, Германии и Великобритании. Компанию им составляют и страны, которые не входят в НАТО, но долгое время носят статус крепких партнеров. Это Швеция и Финляндия. Автор отмечает, что каждая из этих стран заинтересована в истреблении или ослаблении российского подводного флота.


Именно подлодки сегодня считаются одной из главных составляющих ядерной триады РФ. При этом, субмарины, в отличие от других объектов, менее всего подвержены удару противника. Так как подводные лодки остаются последней сдерживающей силой России, их истребление, по словам Розоффа, сделает государство беззащитной в стратегическом плане. Страны Альянса это понимают, потому и организовывают ежегодные учения Dynamic Mangoose.

Согласно официальному пресс-релизу мероприятия, проверка боевых возможностей, тактических и организационных решений подлодок поможет войскам НАТО в случае реального столкновения с противником.

С этой точки зрения большое значения имеют Исландия, Норвегия и Великобритания, так как в их распоряжении имеются арктические военно-морские базы, что существенно повышает шансы на успешное проведение противолодочной кампании в Северной Атлантике. Эксперт считает, что военный блок действительно видит себя победителем в возможном бою за Арктику.

При этом Розофф утверждает, что Северный Ледовитый океан всегда принадлежал российской стороне, ведь там базируются боевые подлодки РФ. Несмотря на то, что НАТО абсолютно верно движется в направлении планирования удара по основному рубежу российских стратегических возможностей, все же страны блока переоценивают свои возможности, думая, что могут с легкостью победить в этой войне.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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