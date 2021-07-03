Российские истребители прервали «Sea Breeze 2021» и отогнали корабли НАТО с Черного моря

Бомбардировщики ВКС РФ и корабли ВМФ вынудили некоторые корабли НАТО уйти с акватории Черного моря и отказаться от участия в масштабных международных маневрах «Sea Breeze-2021». Об этом сообщает ресурс ОСН.

По его сведениям, после двух инцидентов в акватории Черного моря с участием британского эсминца «Defender» и нидерландского фрегата «Evertsen» авиация и флот сделали все для того, чтобы эти боевые корабли покинули Черное море. Это, собственно, и произошло второго июля.

Эсминец и фрегат сейчас идут в Средиземное море, где собираются вновь примкнуть к международной авианосной ударной группе под предводительством британского авианосца «Королева Елизавета», которая сейчас проводит операцию против террористических элементов в Сирии.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что «Defender» и впредь будет проходить возле Крыма, поскольку полуостров Лондон считает не российским, а украинским.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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