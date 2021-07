С борта американского эсминца USS Ross сняли на видео учения российских военных в Черном море

Американский журналист, находясь на борту эсминца ВМС США USS Ross, снял на видео маневры российских кораблей и авиации, прошедших параллельно с международными учениями НАТО Sea Breeze в Черном море.

На кадрах видны российские самолеты, отрабатывающие поставленные командованием задачи, а также корабль «Ладный».

В пресс-службе Черноморского флота России объяснили, что экипажи самолетов Морской авиации и ПВО, а также ЮВО осуществляли тренировочные полеты. К ним были привлечены истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М, а также истребители-бомбардировщики Су-34 и перехватчики Су-27.

Great to have you Nolan on one of the many ships supporting #ExerciseSeaBreeze! https://t.co/0XXtQQrY1g