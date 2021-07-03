С борта американского эсминца USS Ross сняли на видео учения российских военных в Черном море

Американский журналист, находясь на борту эсминца ВМС США USS Ross, снял на видео маневры российских кораблей и авиации, прошедших параллельно с международными учениями НАТО Sea Breeze в Черном море.

На кадрах видны российские самолеты, отрабатывающие поставленные командованием задачи, а также корабль «Ладный».

В пресс-службе Черноморского флота России объяснили, что экипажи самолетов Морской авиации и ПВО, а также ЮВО осуществляли тренировочные полеты. К ним были привлечены истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М, а также истребители-бомбардировщики Су-34 и перехватчики Су-27.

Great to have you Nolan on one of the many ships supporting #ExerciseSeaBreeze! https://t.co/0XXtQQrY1g — Exercise Sea Breeze (@ExSeaBreeze) July 2, 2021

Отечественные авиаторы в ходе маневров отработали нанесение ударов ракетами и бомбами по боевым кораблям условного противника.

Wow, that is some GREAT video!!!! https://t.co/qiRhOn8KEj — Exercise Sea Breeze (@ExSeaBreeze) July 2, 2021

Напомним, масштабные учения НАТО Sea Breeze, в которых задействованы 32 страны, стартовали 28 июня и проходят на северо-западе Черного моря. К ним привлечены около пяти тысяч военных, 40 самолетов и 32 военных корабля.

За участниками маневров пристально следят силы Черноморфлота РФ.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей