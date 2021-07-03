Военный эксперт Жилин предрек России проигрыш в безъядерной войне с НАТО

Военный аналитик Александр Жилин спрогнозировал, что в случае безъядерного противостояния с НАТО Россия окажется в числе проигравших. Эксперт отметил, что военный потенциал России без учета ядерного вооружения уступает арсеналу стран НАТО, в связи с чем РФ имела бы минимальные шансы победить в случае войны с Западом. Об этом пишет «Украина.ру».

Эксперт Александр Жилин заявил, что Россия не могла бы эффективно противостоять НАТО в случае, если было бы невозможно употребить ядерный арсенал. Аналитик подчеркнул, что суммарный военный потенциал стран-членов НАТО определенно превышает военную мощь РФ.

«Совокупная агрессия НАТО будет превалировать над мощью России. Да, РФ — большая и очень крепкая страна, но НАТО может просто задавить количеством, а не качеством», — прокомментировал аналитик.

Александр Жилин добавил, что российские военные стратеги знают о данной проблеме и поэтому модернизировали средства доставки ядерного оружия до такой степени, что даже обычное вооружение может достичь мощи и колоссально высокой точности, сравнимой с ядерным арсеналом.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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