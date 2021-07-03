Военный эксперт Жилин предрек России проигрыш в безъядерной войне с НАТО

В Черном море после «Прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным вновь усилилась активность стран НАТО. Члены военного блока ведут разведку,
Эксперт по организации здравоохранения РФ, врач Евгений Ковалев рассказал о том, какой процент людей, привитых от коронавируса, заболевает им, и с
Вирусолог, международный эксперт по биологической безопасности Григор Григорян в интервью американскому VERELQ предупредил об опасности, которую
Российский генетик Сергей Киселев объяснил, чем могут быть опасны прививки против коронавируса и кому они противопоказаны. В эфире программы «Шафран»
Бомбардировщики ВКС РФ и корабли ВМФ вынудили некоторые корабли НАТО уйти с акватории Черного моря и отказаться от участия в масштабных международных
Представитель главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий сообщил о том, что Россия вывела практически весь свой корабельный
Американский военный аналитик, основатель организации Stop NATO Рик Розофф на портале Anti-Bellum рассказал, что НАТО готовит крупную боевую операцию
Врач-иммунолог, директор Института иммунологии ФМБА России Муса Хаитов уверен, что есть некая болезнь, способная уберечь человека от ковида. По его
В Турции предупредили Запад об опасности развязывания Второй Крымской войны. Многие эксперты уверены в том, что проводимые широкомасштабные учения
Врач доказательной медицины из Израиля Борис Бриль в прямом эфире Instagram «прошелся» по связанным с вакцинацией мифам, которые распространяются в
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