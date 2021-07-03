Bloomberg: Международное право может привести Россию и Великобританию к новой войне в Черном море

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Bloomberg: Международное право может привести Россию и Великобританию к новой войне в Черном море
В Мире

Аналитики обозревателя «Bloomberg» спрогнозировали вероятность нового противостояния Москвы и Лондона в акватории Черного моря. По мнению экспертов, толчком к вероятной войне станет международное морское право, которое активно нарушает Россия, передает «ИноСМИ».

Военный обозреватель Джеймс Ставридис спрогнозировал возникновение нового противостояния в Черном море — ведь Москва продолжает заявлять, что воды вокруг территории Крыма принадлежат России. Эксперт отметил, что проход британского эсминца Defender в территориальные воды возле Крыма был законным, поскольку Великобритания идентифицирует данную территорию как принадлежащую Украине. 

«Россия пошла на грубое нарушение, когда применила бомбометание по отношению к эсминцу Defender, который находился в нейтральных водах. Россия нарушила международное морское право, продолжая заявлять свои посягательства на Крым. Москва сама провоцирует конфликт — а Великобритания строго следует положениям Конвенции ООН по морскому праву, которая обеспечивает свободу открытого моря», - заявил британский эксперт. 

Джеймс Ставридис отметил, что Великобритания и впредь будет следовать положению об «открытом море» и появляться возле берегов Крыма столько раз, сколько сочтет нужным. Также обозреватель «Bloomberg» добавил, что британский корабль Defender, который носит имя «защитник», проявил себя как настоящий борец за защиту свободы судоходства, оказав сопротивление России в конфликте у берегов Крыма 23 июня 2021 года.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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