Американский военный: Россия создает форпост для острых атак в водах Средиземноморья

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Американский военный: Россия создает форпост для острых атак в водах Средиземноморья
В Мире

РФ вполне может создать неимоверно опасный форпост для острых атак в водах Средиземноморья. В этом уверен американский военный Стивен Сильвер.

В своей публикации на страницах журнала The National Interest он пытается понять истинные цели переброски Москвой в Сирию самолетов МиГ-31К.

Они, подчеркивает автор, были и продолжают оставаться одними из самых загадочных самолетов Советского Союза, а затем и России. Дело в том, что эти истребители никогда не шли на экспорт.


Ключевая особенность самолетов, которые создавались для защиты границ от американских стратегических ракетоносцев - они летают со скоростью, втрое превышающей скорость звука.

Переброска перехватчиков на базу в Латакию стала огромным сюрпризом для сил НАТО, и не особенно приятным. Особенно в свете того, что самолеты прилетели в Сирию практически на следующий день после инцидента в Черном море с британским эсминцем Defender близ Крыма.

Причем, сразу же по прибытию самолеты не стали отстаиваться на Хмеймиме. РФ сразу же задействовала их во время крупных учений кораблей и авиации в Средиземноморье. Военные провели отработку нанесения ракетных ударов по условному противнику. Но что интересно, подчеркивает Стивен Сильвер, так это то, что реальный неприятель был совсем рядом - речь о флагмане Королевского флота - авианосце Queen Elizabeth.

Автор убежден, что если Россия не отзовет перехватчики домой и оставит их на территории САР, это может указывать на то, что она начала формировать свой опасный форпост в Средиземном море.

«Эти риски, возможно, вынудят НАТО разместить более мощные оборонительные средства в регионе, такие как корабли с системами Aegis», — резюмировал военный.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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