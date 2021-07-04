Учения Sea Breeze: капитан І ранга предупредил об угрозе столкновения сил НАТО и России

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Учения Sea Breeze: капитан І ранга предупредил об угрозе столкновения сил НАТО и России
В Мире

Угроза столкновения сил НАТО и России на фоне учений Sea Breeze-2021, которые сейчас проходят в Черном море, не только остается, но и повышается. Об этом в эфире телеканала Украина-24 предупредил военно-морской эксперт, капитан І ранга Андрей Рыженко.

По его словам, сейчас в море находятся не только натовские корабли. На параллельные маневры вывела свои суда и Россия. А это указывает на то, что возможность столкновений повышается - «потому что корабли находятся в море, на них есть оружие, оружием управляют люди».

Рыженко обратил внимание на то, что Россия оставила в Черном море корабли меньшего класса, фрегаты, ракетные катера, десантные корабли. В то же время замечено отсутствие флагмана Черноморского флота РФ. Речь о ракетном крейсере «Москва».


«Также на каждые учения в море выходят подлодки. Считаю правильным напомнить, что в марте впервые за 30 лет Черноморский флот вывел все шесть своих подводных лодок, когда в Румынии проходили учения "Морской щит". Когда я возглавлял учения Sea Breeze в 2017 году, их было три», - поведал Рыженко.

Военно-морской эксперт напомнил, что Россия когда-то тоже являлась участницей учений Sea Breeze, но со временем политический нарратив изменился. Сейчас страна по другую сторону этих маневров.

«Командиры кораблей на Sea Breeze получили четкие указания о том, что безопасность на море - это основное требование. Так что никаких провокаций со стороны Sea Breeze в отношении кораблей ЧФ РФ не будет, - заверил он. - Но если будут нелегальные требования что-то там остановить, оставить – этого тоже не будет».

Напомним, за пять дней до начала учений, о которых идет речь, британский эсминец вторгся в территориальные воды России близ Крыма. Развернуться его заставили только предупредительные выстрелы и бомбометание.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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