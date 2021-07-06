Врач прокомментировала исследование вакцины от коронавируса COVID-19 для подростков

Вакцину от коронавируса в Москве начали исследовать на возможность применения ее для вакцинации подростков в возрасте от 12 до 17 лет.

В беседе с РГ главный врач детской инфекционной клинической больницы №6 города Москвы Ольга Жданова рассказала, как вакцинация подростков может повлиять на эпидемию.

Она отметила, что на данный момент вакцинация является единственным действительно действенным способом защиты от коронавирусной инфекции. Провести исследование вакцины «Спутник V» для вакцинации подростков крайне важно, поскольку они могут разносить коронавирус среди взрослых, так как часто болеют легко и бессимптомно.

К тому же не стоит игнорировать то, что и среди детей участились случаи госпитализации с COVID-19 средней и даже тяжелой формы.

Вице-мер Москвы Анастасия Ракова накануне сообщила, что исследование вакцины от коронавируса «Спутник V» для подростков стартовало в столице. Тестировать вакцину будут для подростков от 12 до 17 лет. В исследовании задействовали около 100 человек и первые добровольцы начали проходить обследование перед введение вакцины.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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