Японцы призвали провести учения со стрельбами в акватории Владивостока или Хабаровска

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Японцы призвали провести учения со стрельбами в акватории Владивостока или Хабаровска
В Мире

В ближайшие дни Россия проведет ракетные стрельбы в исключительной экономической зоне Японии. СМИ страны, рассказывая об этом, отмечают, что информация поступила из надежных источников, а читатели изданий едва ли не захлебываются от собственной злобы и строят планы мести Москве.

Проправительственная японская газета «Санкэй симбун» со ссылкой на собственные источники передала, что РФ официально уведомила Японию о проведении ракетных корабельных стрельб в богатой рыбой акватории «банки Ямато».

Здесь следует пояснить, что север банки - это территориальные воды России, а юго-восточная часть - исключительная экономическая зона Японии. Газета делает акцент на том, что РФ устроит стрельбы в непосредственно примыкающих, или даже входящих в японскую ИЭЗ районах с 7 по 9 июля - именно на это время запланированы учения ВМФ.


Конвенцией ООН по морскому праву не запрещается проведение прибрежными государствам военных маневров в эксклюзивных экономических зонах, но одно из положений требует от участников маневров соблюдения разумных мер предосторожности.

Планы России возмутили журналистов и простых читателей, хотя в Минобороны страны восходящего Солнца и заверили, что будут пристально наблюдать за военными маневрами страны, так как усматривают признаки усиления Россией своей военной активности в регионе.

Комментировали статью, в большинстве своем, враждебно настроенные японцы. Многие из них призвали «дать ответку зарвавшейся России».

«Если русские проводят ракетные учения в акватории банки Ямато-тай, то есть в нашей ИЭЗ, то почему бы военно-морским силам самообороны не провести учения со стрельбами в акватории Владивостока или поблизости от Хабаровска? Так сказать, в качестве «ответной любезности»?», - вопрошает pokochama.

Интернет-пользователи призвали правительство не наблюдать за маневрами со стороны и вспомнить, что Токио - важнейший союзник Вашингтона. Значит, действовать надо соответствующе.

Часть читателей проблему видят в отсутствии ядерного оружия.

«Пока не обзаведемся ядерным оружием и ракетами хотя бы среднего радиуса действия, нас всегда будут принимать за трусов и слабаков», - пишет kus.

Он призывает не рассчитывать на США (Америка не может взять и всех защитить от России), а полагаться на собственные силы.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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