В Болгарии намерены утилизировать 3 млн доз вакцин от COVID-19 из-за низкого темпа вакцинации

Крупнейшую партию из 3 миллионов доз вакцин от COVID-19 намерены утилизировать в Болгарии — указывается, что из-за низкого темпа иммунизации населения, данное количество вакцин станет непригодным к 31 августа, вследствие чего придется их списать в утиль.

По заявлению главы Национального совета по вакцинации Болгарии профессора Красимира Гигова, в стране продолжают сохраняться недостаточно высокие темпы вакцинации. Специалист подчеркнул, что если охват иммунизации населения будет оставаться на том же уровне, то к концу лета возникнет излишек почти в 3 миллиона доз вакцин, которые потребуется утилизировать.





«Из партии в 4,6 млн доз препаратов различных марок, на сегодняшний день было использовано только 1,8 млн. У вакцин, поступивших в Болгарию в конце 2020 года или в начале 2021 года, истекает срок хранения уже 31 августа», - сообщил Красимир Гигов.

При этом профессор не раскрыл, какие именно препараты будут списаны в утиль — однако предполагается, что подавляющее большинство будут составлять препараты Pfizer/BionNTech и AstraZeneca, которые остаются превалирующими на территории Болгарии.

Эксперты отмечают, что ситуация с появлением излишка вакцин связана с хаотичными правилами вакцинации, которые затрудняли быстрый процесс иммунизации, а также высокий рост недоверия местного населения к поставляемым вакцинам. Согласно статистическим данным, по состоянию на 5 июля 2021 года, в Болгарии было полностью привито только 820 975 человек, что составляет менее 15% от всего населения страны.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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