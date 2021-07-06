Навальный заплатит 500 000 рублей Пригожину

Во вторник, 6 июля, Московский городской суд отклонил апелляцию скандального блогера Алексея Навального на решение столичного Люблинского суда по исковому заявлению предпринимателя Евгения Пригожина о защите деловой репутации.

Об итогах заседания Мосгорсуда сообщил пресс-центр «Конкорда». В сообщении, опубликованном в официальном сообществе организации в соцсети «ВКонтакте» говорится, что решение по иску бизнесмена в отношении Навального осталось в силе. Суд посчитал, что требования истца обоснованы.

Пресс-центр компании напомнил, что суд обязал блогера выплатить Пригожину компенсацию морального вреда в размере полумиллиона рублей, а также разместить на YouTube-канале «Навальный Live» опровержение и удалить ложную информацию.

«Напомним, ранее Алексея Навального обязали удалить порочащие сведения и опубликовать опровержения на канале Навальный Live, а также выплатить Евгению Викторовичу компенсацию морального вреда в размере 500 000 рублей», – говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее по заявлению петербургского бизнесмена Евгения Пригожина против соратника блогера Навального Леонида Волкова было возбуждено уголовное дело. В связи с этим последний решил не возвращаться в Российскую Федерацию из Литвы.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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