В Петербурге начали вести подсчет заболевших коронавирусом после вакцинации

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В Петербурге начали вести подсчет заболевших коронавирусом после вакцинации
Санкт-Петербург

Европейский университет и Медицинский институт имени Березина (МИБС) запускает масштабное исследование, главная задача которого - выяснить, сколько привитых от коронавируса пациентов попадают в больницы с COVID-19. Подсчет будет вестись в Петербурге.

Первые данные о вакцинированных горожанах, которые подверглись коронавирусному заболеванию, уже получены. По данным МИБС, из 491 зараженного, которые были направлены на компьютерную томографию для диагностики коронавирусной пневмонии, привитыми оказались 17 человек. Причем, большинство из них - 11 - двумя компонентами вакцины.


«Наша задача — выяснить, кто вакцинирован, кто нет из обратившихся в наши центры по поводу диагностики ковидной пневмонии. Если вакцинирован, сколько доз вакцины введено — одна или две. Если две, то когда пройден курс вакцинации», — рассказал об исследовании Михаил Черкашин, заместитель главврача по медицинской части МИБС.

Подсчет будет вестись в течение месяца. Специалисты намерены задействовать в расследовании данные почти 15 тысяч человек, в том числе 800 привитых. Это поможет им лучше понять, может ли развиваться пневмония у ковид-больного, ранее привившегося от коронавируса, а также оценить тяжесть протекания заболевания, пишет «Фонтанка».

Заметим, что речь идет о наблюдательном клиническом исследовании, его протокол утвержден локальным этическим комитетом. Нынче он на этапе регистрации в американской базе clinicaltrials.gov.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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