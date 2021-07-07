Российская 201-я военная база в Таджикистане может оказаться окруженной талибами

Радикальное движение «Талибан» (запрещено в РФ) в Афганистане может занять новые территории после вывода войск США и их союзников из этой страны.

Такое предположение сделал почетный президент Международной ассоциация ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров, передает Sputnik.

Он отметил, что правительственные войска Афганистана не в состоянии самостоятельно противостоять «Талибану». Уже зафиксированы случаи массового перехода границы с Таджикистаном и Узбекистаном афганских военных, спасавшихся от боевиков.

Такая ситуация не устроит РФ, ведь ее 201-я военная база в Таджикистане может оказаться окруженной талибами.

«Думаю, в ближайшее время «Талибан» возьмет власть в свои руки. В стране будет не только гражданская война, но и туда придет со своей политикой и финансами террористическая организация «Исламское государство» (ИГИЛ или ИГ, запрещена в России), которая многое потеряла в Сирии, но не лишилась влияния», - отметил Гончаров.

Ситуация в Афганистане складывается сложной и для тех, кто работал на США и их союзников. Этих людей американцы вывозить из страны не намерены, и предложили забрать из Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана. Этим людям, в случае усиления талибов, придется бежать из страны, уверен эксперт.

В итоге ситуация может спровоцировать большой поток беженцев из Афганистана в соседние страны. Но поскольку там вряд ли их смогут обеспечить, они двинутся в Россию. И в числе этих беженцев могут прибыть в РФ скрытые террористы. Этой проблемой Москве необходимо заняться уже сейчас, чтобы не допустить развития подобного сценария.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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