Российская 201-я военная база в Таджикистане может оказаться окруженной талибами

Image 16+
Российская 201-я военная база в Таджикистане может оказаться окруженной талибами
В Мире

Радикальное движение «Талибан» (запрещено в РФ) в Афганистане может занять новые территории после вывода войск США и их союзников из этой страны.

Такое предположение сделал почетный президент Международной ассоциация ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров, передает Sputnik.

Он отметил, что правительственные войска Афганистана не в состоянии самостоятельно противостоять «Талибану». Уже зафиксированы случаи массового перехода границы с Таджикистаном и Узбекистаном афганских военных, спасавшихся от боевиков.

Такая ситуация не устроит РФ, ведь ее 201-я военная база в Таджикистане может оказаться окруженной талибами.


«Думаю, в ближайшее время «Талибан» возьмет власть в свои руки. В стране будет не только гражданская война, но и туда придет со своей политикой и финансами террористическая организация «Исламское государство» (ИГИЛ или ИГ, запрещена в России), которая многое потеряла в Сирии, но не лишилась влияния», - отметил Гончаров.

Ситуация в Афганистане складывается сложной и для тех, кто работал на США и их союзников. Этих людей американцы вывозить из страны не намерены, и предложили забрать из Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана. Этим людям, в случае усиления талибов, придется бежать из страны, уверен эксперт.

В итоге ситуация может спровоцировать большой поток беженцев из Афганистана в соседние страны. Но поскольку там вряд ли их смогут обеспечить, они двинутся в Россию. И в числе этих беженцев могут прибыть в РФ скрытые террористы. Этой проблемой Москве необходимо заняться уже сейчас, чтобы не допустить развития подобного сценария.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Турецкие силы обстреляли три деревни, окрестности российской базы и лагерь беженцев на севере Сирии

Сегодня, 08:55

Индия направила на спорную границу с Китаем еще 50 000 военнослужащих

Сегодня, 08:55

Российская 201-я военная база в Таджикистане может оказаться окруженной талибами

Сегодня, 08:15

Политолог Болкунец предсказал Европе новую войну из-за Лукашенко

Вчера, 16:55

В Болгарии намерены утилизировать 3 млн доз вакцин от COVID-19 из-за низкого темпа вакцинации

Вчера, 13:35

Японцы призвали провести учения со стрельбами в акватории Владивостока или Хабаровска

Вчера, 12:50

В Турции назвали военную политику Путина на Черном море завещанием Петра I

Вчера, 10:25

В Германии растет неявка на вакцинацию от коронавируса

5-07-2021, 23:15

Sina: слова Путина об инциденте в Черном море потрясли военное сообщество Запада

4-07-2021, 19:20

Учения Sea Breeze: капитан І ранга предупредил об угрозе столкновения сил НАТО и России

4-07-2021, 08:30

Американский военный: Россия создает форпост для острых атак в водах Средиземноморья

4-07-2021, 07:30

Bloomberg: Международное право может привести Россию и Великобританию к новой войне в Черном море

3-07-2021, 22:25

С борта американского эсминца USS Ross сняли на видео учения российских военных в Черном море

3-07-2021, 12:20

Российские истребители прервали «Sea Breeze 2021» и отогнали корабли НАТО с Черного моря

3-07-2021, 10:10

Турки предостерегли Запад от развязывания Второй Крымской войны

3-07-2021, 07:40

Вирусолог Григорян: Биологическая война против РФ в разгаре, следы ведут в США

2-07-2021, 15:20

Anti-Bellum: НАТО готовит крупную боевую операцию против РФ в Арктике

2-07-2021, 14:35

Global Times: Вашингтон готовится к долгосрочному конфликту с Россией и Китаем

2-07-2021, 12:30

Sohu: маневр ВМФ России с отправкой боевых кораблей на учения к Гавайям привел США в ярость

2-07-2021, 12:15

Business Insider: США готовятся к охоте на российские подлодки

1-07-2021, 22:40

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Эксперт Кургинян: крупнейшие специалисты говорят о вреде вакцин
  • 4-07-2021, 19:35

Эксперт Кургинян: крупнейшие специалисты говорят о вреде вакцин

Кургинян, ссылаясь на крупнейших специалистов, рассказал о вреде вакцин. Лидер движения «Суть времени», политолог Сергей Кургинян заявил, что

В Германии растет неявка на вакцинацию от коронавируса
  • 5-07-2021, 23:15

В Германии растет неявка на вакцинацию от коронавируса

Население Германии массово игнорирует призыв государства пройти вакцинацию от коронавируса — за последние несколько дней наблюдается значительное

Вирусолог назвал самые опасные побочные эффекты после вакцинации от коронавируса
  • 4-07-2021, 10:40

Вирусолог назвал самые опасные побочные эффекты после вакцинации от коронавируса

Прививки от коронавируса многие россияне переносят легко и не замечают изменений в своем самочувствии. Некоторые сталкиваются с побочными эффектами,

Регионы России готовят закрытие границ из-за COVID-19
  • 5-07-2021, 21:05

Регионы России готовят закрытие границ из-за COVID-19

Власти РФ рассматривают вариант с ограничением авиасообщения с другими регионами из-за усугубления эпидемиологической обстановки в стране.

Путин потребовал подготовить российскую экономику к войне
  • Вчера, 12:15

Путин потребовал подготовить российскую экономику к войне

Президент РФ Владимир Путин подписал Стратегию национальной безопасности РФ, в которой говорится о необходимости подготовить экономику страны войне.

В Турции назвали военную политику Путина на Черном море завещанием Петра I
  • Вчера, 10:25

В Турции назвали военную политику Путина на Черном море завещанием Петра I

В акватории Черного моря продолжаются военные учения Sea Breeze-2021 в которых задействованы силы НАТО и партнеры западного военного блока. Это,

Новости партнеров
Новости партнеров
Отставной офицер ВМС США: Российские катера не смогли догнать эсминец Defender
  • 5-07-2021, 11:00

Отставной офицер ВМС США: Российские катера не смогли догнать эсминец Defender

В украинских СМИ заявили, что российские пограничные катера так и не смогли догнать эсминец Defender. Со слов капитана первого ранга Гарри Табаха,

В России власти готовят жесткие меры по вакцинации, стране грозит локдаун
  • 5-07-2021, 22:45

В России власти готовят жесткие меры по вакцинации, стране грозит локдаун

За последние сутки в России коронавирусом заболели более 25 тысяч человек, что на 700 человек больше, чем днем ранее. Рост заболеваемости набирает

Sina: слова Путина об инциденте в Черном море потрясли военное сообщество Запада
  • 4-07-2021, 19:20

Sina: слова Путина об инциденте в Черном море потрясли военное сообщество Запада

Авторы китайского издания Sina рассказали о реакции Запада на публичное выступление президента России Владимира Путина, посвященное инциденту в

Business Insider: авиация ВКС РФ отработала бомбометание рядом с кораблями НАТО в Черном море
  • Вчера, 05:10

Business Insider: авиация ВКС РФ отработала бомбометание рядом с кораблями НАТО в Черном море

Американский военный аналитик издания Business Insider Райан Пикрелл рассказал об учебном бомбометании по кораблям гипотетического противника в