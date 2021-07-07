Турецкие силы обстреляли три деревни, окрестности российской базы и лагерь беженцев на севере Сирии

Турецкие военнослужащие, дислоцированные на военной базе в окрестностях города Мареа в районе проведения операции «Щит Евфрата» (север сельской местности провинции Алеппо), накрыли артиллерийским огнем сразу несколько объектов.

По данным SOHR, силы Анкары обстреляли лагерь для беженцев Берхедам, а также окрестности российской базы и контролируемые курдами деревни Аль-Вахшия, Ом аль-Хош и Хасайек. Есть ли в результате атаки погибшие и пострадавшие, не сообщается.

Ранее СМИ со ссылкой на сирийскую обсерваторию по правам человека сообщили об очередной атаке турецкого беспилотника. Дрон нанес несколько ударов по военному аэропорту Менах и деревне Айн-Дакна в контролируемых курдами районах провинции Алеппо.

Вначале июля SOHR сообщила, что подконтрольные Турции боевики, которые занимают позиции в пригороде Мареа, уничтожили ракетную базу и противотанковое подразделение правительственных сил близ деревни Шейх Исса.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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