Индия направила на спорную границу с Китаем еще 50 000 военнослужащих. В Нью-Дели называют подобные действия ответом на наращивание военного потенциала КНР, сообщает wsws.org.

В минувшем году эти две ядерные державы были буквально в маленьком шаге от того, чтобы не повторить пограничную войну 1962 года. Тем не менее, без боев не обошлось. Битва, напомним, состоялась в долине Галван в ночь на 15 июня 2020 года. По данным, которые были обнародованы, тогда погибли 20 индийских и четыре китайских солдата.

С учетом последнего развертывания войск Индия сейчас сосредоточила на границе не менее 200 тысяч, а по некоторым данным, и все 250 тысяч военнослужащих.

Как следует из свежего отчета агентства Bloomberg, на минувшей неделе дополнительные войска были развернуты по крайней мере на пяти базах вдоль всей ширины границы Индии с Китаем, протяженностью более 3000 километров (2000 миль). 20 000 из них были отправлены в Лех и Ладакх. Восточный Ладакх снова стал фокусом нынешнего обострения китайско-индийского пограничного спора.

Журналисты отмечают, что кроме этого Индия сейчас активно укрепляет и возводит инфраструктуру в пограничных районах, строит взлетно-посадочные полосы, новые железнодорожные и автомобильные пути, чтобы иметь возможность быстро перемещать грузы.

В конце лета прошлого года страна получила первые из 35 истребителей Rafale, приобретенных во Франции. ВВС Индии решили немедленно развернуть их над Ладакхом.

Индия также создала новую 18-ю истребительную эскадрилью, направленную против Китая, базирующуюся в Амбале в северном индийском штате Харьяна, и намеревается вскоре создать аналогичную эскадрилью на своей авиабазе Хасимара в Западной Бенгалии для охраны восточного участка границы с Китаем.

Эксперты солидарны в том, что Индия начала занимать более агрессивную позицию, чем раньше, и действует жестче. Ее силы стали более мощными и мобильными.

Специалисты указывают на то, что ранее военное присутствие Индии было направлено на блокирование действий Китая. Теперь же передислокация предоставит индийским военным больше возможностей для атаки и захвата территории в Китае, если это необходимо, в рамках стратегии, известной как «наступательная оборона».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей