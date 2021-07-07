Политолог: США настроены провоцировать Россию, чтобы закрепиться в Черном море

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Политолог: США настроены провоцировать Россию, чтобы закрепиться в Черном море
В Мире

Обстановка в Черноморском регионе на текущий момент накалена до предела. НАТО в ходе текущих учений будет пытаться провоцировать Россию. Любое действие блока, несомненно, повлечет за собой соответствующую реакцию Москвы, уверен Леонид Крутаков, доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России.

«То, что идет военно-политическая эскалация в Черном море, – это очевидно после инцидента, который устроил британский эсминец после заявления-провокации одного из высокопоставленных сотрудников Альянса, что блок собирается постоянно присутствовать в Черном море. Понятно, что это выдвижение натовской группировки к ближайшим южным границам РФ», – поведал политолог в беседе с изданием Baltnews.

Присутствие войск НАТО у себя под боком, непосредственно у границ, Россию возмущает. Поэтому блоку стоит ожидать ответного маневра на свои маневры.


В таких условиях, подчеркивает Крутаков, взаимопонимание не улучшится и явно не повышает мирный коэффициент в регионе.

Тем более что США практически прямым текстом заявили, что ведут осознанную игру с Москвой, желая закрепиться в Черном море.

«Идет обострение, и на обострении сознательно играют как раз США. А РФ здесь в своем праве – мы же в Карибском море не формируем свою группировку, в отличие от американцев», – порассуждал аналитик.

Крутаков убежден, что инцидент с британским эсминцем - провокация, причем, осознанная, и устраивалась она специально для того, чтобы у США был предлог для того, чтобы закрепиться в Черном море. И сейчас на эти цели ориентированы многие политические силы США.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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