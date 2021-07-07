19FortyFive: РФ готовится к ракетной войне с НАТО в Черном море

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19FortyFive: РФ готовится к ракетной войне с НАТО в Черном море
Политика

Американское издание 19FortyFive отмечает, что российские военные готовы нанести ракетный удар по противнику в Черном море, где Шестой флот ВМС США, ВМС Украины и военнослужащие стран НАТО проводят масштабные маневры Sea Breeze. Как отмечает автор публикации Питер Сучиу, западные военные эксперты обратили внимание на учения, в которых задействованы подразделения противовоздушной обороны Южного военного округа. Как пишет обозреватель, российские военные с помощью современных ракетных систем, отбили удар условного противника.


Известно, что к российским учениям были привлечены зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф» и ракетно-пушечные комплексы «Панцирь». Российские военные отработали алгоритмы, позволяющие обнаруживать и отслеживать воздушные цели противника, отмечает автор статьи. Американский аналитик подчеркивает, что комплексы С-400 способны отслеживать и поражать даже стелс-платформы. Ситуацию усугубляет тот факт, что эти системы объединены в общую сеть посредством современных цифровых технологий, что позволяет им оперативно обмениваться данными. Кроме того, россияне отработали защиту С-400 от возможных атак противника с помощью комплексов «Панцирь-С».

Сучиу пишет, что Черноморский регион стал военным полигоном для «конкурирующих» учений. Он упомянул, что широкомасштабные маневры НАТО и их партнеров объединили военнослужащих более чем 30 стран. В них задействованы около сорока военных кораблей и тридцати самолетов.

В этом году участники учений Sea Breeze отрабатывают ведение десантной войны, противовоздушную оборону, морские операции по перехвату противника, противолодочные миссии и другие. Россия в ответ проводит свои учения с участием систем ПВО.

Сучиу пишет, что обороне черноморского побережья Россия уделяет повышенное внимание. Автор публикации напоминает, что в мае Черноморский флот провел учения по борьбе с диверсантами в Крыму.

А недавние маневры с привлечением зенитных ракетных комплексов С-400 должны были воспроизвести ситуацию, близкую к реальным боевым условиям.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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