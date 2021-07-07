Американские самолеты-разведчики несколько часов летали у границ России на Черном море

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Американские самолеты-разведчики несколько часов летали у границ России на Черном море
В России

Западные авиаресурсы сообщили о том, что 6 июля два разведывательных самолета ВВС США несколько часов кружили близ границ России над Черным морем. 

Так, американский самолет разведки Bombardier Challenger 650 ARTEMIS и стратегический разведывательный самолет RC-135V Rivet Joint пролетали вдоль побережья Крыма и Краснодарского края на протяжении семи часов.

Уточняется, что ARTEMIS поднялся с аэропорта под портовым городом Констанца в Румынии, а RC-135V – с авиабазы Суда-Бэй на острове Крит в Греции.



Bombardier Challenger 650 ARTEMIS представляет собой самолет с многофункциональной системой разведки и наведения на цель. Механизм способен с высокой точностью обнаружить необходимую точку с большой высоты. Кроме того, с высоты 12 километров самолет может сканировать несколько сотен километров по всем направлениям, а также находить морские и наземные цели, отслеживая их перемещение.

Главной целью самолета RC-135V Rivet Joint является радиоперехват, а также отслеживание активности вооруженных сил противника. Собирается информация о работе ПВО. Позже ее используют для разработки новых систем предупреждения об обнаружении авиации США РЛС противника.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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