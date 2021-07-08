Уволенные американские медработники рассказали, почему они отказываются от вакцинации

Медработники из США рассказали, почему они отказываются пройти вакцинацию от коронавируса и даже угроза увольнения не заставила их это сделать.

Битва между сотрудниками больниц Houston Methodist в городе Хьюстон в США, отказавшимися выполнить приказ о вакцинации, и их работодателем, разгорается еще больше. Там были уволены свыше 150 медработников.

Houston Methodist - это академический медицинский центр и шесть общественных больниц - была первой крупной интегрированной системой здравоохранения, которая внедрила вакцинацию сотрудников. Не все с пониманием отнеслись к приказу, несогласные подали иск в суд и проиграли.

Недавно судья поддержал право больничной системы увольнять непривитых сотрудников. Но работники, теперь уже бывшие, сдаваться не намерены и собираются дойти до Верховного суда. Они утверждают, что у них есть веские причины не прививаться.

«Я видела у привитых людей все, от тромбов до сердечных приступов и сердечных аритмий, - поведала Дженнифер Бриджес, дипломированная медсестра и главный истец в иске, поданном 117 сотрудниками Houston Methodist, в беседе с USA Today. - Я своими глазами видела, как были совершенно здоровые люди, а на следующий день после вакцинации они буквально проснулись и не могли пошевелиться и почувствовать свои ноги».

Бриджес добавила, что она поставила все прививки, кроме одной - вакцинам от COVID-19 нет доверия из-за того, что они были разработаны и проведены в спешке, и надлежащих исследований проведено не было.

Фриня Стюарт - еще одна бывшая сотрудница, которую уволили за нарушение политики вакцинации Houston Methodist.

«Я хочу, чтобы мое тело использовало свою иммунную систему для защиты. Это лучшее, что может дать антитела. Информации о вакцине пока недостаточно, и неизвестно, что в том уколе», - объяснила она свою позицию.

47-летний Боб Невенс также был уволен из Houston Methodist за отказ от вакцинации от COVID-19. Он занимал должность директора по корпоративным рискам в течение десяти лет, но когда от него потребовали привиться, отказался подчиняться.

По его словам, сейчас, по сути, все вакцины являются экспериментальными. А не хочется проводить эксперименты над собственным телом и организмом, из-за риска долгосрочных побочных эффектов и последствий, передает Newsmax.

Проблема отказа медработников от вакцинации - это не только проблема Houston Methodist. На текущий момент многие медработники в стране остаются все еще непривитыми, хотя они имели право первыми поставить прививки. USA Today пишет со ссылкой на руководство некоторых больниц, что только половина персонала, включая врачей и медсестер, а также вспомогательных работников, полностью вакцинирована.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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