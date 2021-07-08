Яровая предложила инструмент по улучшению качества школьного питания

Недобросовестные комбинаты питания продолжают кормить школьников и детсадовцев пищей сомнительного качества. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая обратила внимание на эту проблему и предложила расторгать контракты с поставщиками при первом же серьезном нарушении.

На данный момент парламентарий разрабатывает правила закупок питания в учебные заведения. Вице-спикер подчеркнула, что в первую очередь нужно обращать внимание на качество продуктов, а не на их цену. Также она подчеркнула, что преимущество стоит отдавать региональным производителям, которые предлагают «качественную продукцию с коротким сроком годности».

«Значит, там нет консервантов, нет других факторов, которые бы ухудшали состояние продукта», — указала парламентарий.

В Санкт-Петербурге инициатива Яровой особенно актуальна. Ведь специалисты санитарного ведомства и других надзорных органов регулярно выявляют нарушения со стороны комбинатов питания.

Например, последняя инспекция на комбинате «ТК «Северная Столица» обнаружила партию фальсифицированного сливочного масла . После этого продукцию изъяли, а поставщика оштрафовали.

У предприятия «Серна» также изъяли сомнительную продукцию. Речь о двух партиях крупы , не соответствующих ГОСТу.

При этом некоторые пищевики даже не пытаются устранять нарушения . Комбинату «Артис-Детское питание» даже удается избегать за это ответственности. Из-за того, что сотрудники Роспотребназдора допустили ошибку в составлении документации, суд признал компанию невиновной.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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