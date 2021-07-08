Алексея Венедиктова вновь вызовут в суд по иску Евгения Пригожина

Пресненский районный суд перенес заседание по иску бизнесмена Евгения Пригожина к редакции «Эха Москвы» Алексею Венедиктову и Виталию Рувинскому. Рассмотрение иска о клевете состоится 31 августа.

Как заявили юристы Пригожина через пресс-службу компании «Конкорд», суд был вынужден перенести заседание по причине неявки на него ответчиков или их официальных представителей. При этом они отметили, что Алексей Венедиктов и Виталий Рувинский знали о времени и месте судебного слушания, однако решили его проигнорировать.

Отмечается, что претензии Евгения Пригожина связаны с высказываниями Алексея Венедиктова в эфире программы «Будем наблюдать» - ведущий безосновательно связывал бизнесмена с деятельностью «ЧВК Вагнера».

Согласно исковому заявлению Евгения Пригожина, он требует у представителей «Эха Москвы» удалить все клеветнические материалы с ресурсов радиостанции, а также выпустить опровержение. В случае неисполнения ответчиками решения суда они должны будут выплатить 200 тысяч рублей штрафа с комиссией за просрочку в 30 тысяч рублей в день.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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