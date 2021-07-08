Алексея Венедиктова вновь вызовут в суд по иску Евгения Пригожина

Реальные цели вакцинации от коронавируса, вызывающего COVID-19, противоположны тем, которые декларируются. Об этом заявил американский профессор
Население Германии массово игнорирует призыв государства пройти вакцинацию от коронавируса — за последние несколько дней наблюдается значительное
В США заговорили о смертельной опасности вакцин от COVID-19. Американский врач-остеопат и член Ассоциации американских врачей и хирургов Джозеф
Радикальное движение «Талибан» (запрещено в РФ) в Афганистане может занять новые территории после вывода войск США и их союзников из этой страны.
Некоторые врачи в России отговаривают граждан, у которых нет противопоказаний и причин для медотвода, от вакцинации от коронавируса. Почему, что ими
Президент РФ Владимир Путин подписал Стратегию национальной безопасности РФ, в которой говорится о необходимости подготовить экономику страны войне.
Власти РФ рассматривают вариант с ограничением авиасообщения с другими регионами из-за усугубления эпидемиологической обстановки в стране.
Экс-вице-президент Pfizer доктор Майкл Йидон заявил о том, что вакцина для детей и молодых людей в 50 раз опаснее и смертельнее, нежели сам COVID-19.
В акватории Черного моря продолжаются военные учения Sea Breeze-2021 в которых задействованы силы НАТО и партнеры западного военного блока. Это,
Медработники из США рассказали, почему они отказываются пройти вакцинацию от коронавируса и даже угроза увольнения не заставила их это сделать. Битва
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