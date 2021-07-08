Daily Express: Маневры российских подлодок вынудили британцев потратить сотни миллионов фунтов

Издание Daily Express сообщает, что Великобритания вынуждена тратить миллионы на содержание военного аэродрома RAF Lossiemouth с противолодочными самолетами Boeing P-8 Poseidon, которые отслеживают передвижение российских субмарин, маневрирующих в северной части Атлантики.

Расходы на содержание авиапарка самолетов, которые заняты выявлением в ближайших к Британии морях подлодок противника, были увеличены на 230 миллионов фунтов стерлингов. На эти средства будет улучшено техническое обслуживание авиапарка и расширен персонал. Отметим, что весь комплекс аэродрома оборудован ангаром, помещениями для эскадрилий, учебно-тренировочным комплексом, площадками и авиасимуляторами.

Ранее Лондон уже потратил около 100 млн фунтов стерлингов на увеличение числа самолетов на базе.

Известно, что Британия заказала у США несколько самолетов Poseidon. В конце прошлого года британцы запланировали крупнейшее со времен холодной войны увеличение расходов на оборону. Ассигнования были увеличены более чем на 16 млн фунтов стерлингов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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