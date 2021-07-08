Политолог Кедми предрек поход талибов на Узбекистан и Таджикистан

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Политолог Кедми предрек поход талибов на Узбекистан и Таджикистан
В Мире
Политолог из Израиля Яков Кедми

Политолог из Израиля Яков Кедми предрекает поход талибов на Узбекистан и Таджикистан и объясняет свой прогноз тем, что идеология боевиков требует постоянного распространения «правильного ислама» среди всех мусульман.

Оценивая в ходе программы «Прямой контакт» обстановку на территории Афганистана после вывода войск США, специалист заявил, что можно говорить о тенденции к ухудшению.

«В Афганистане американцы показали себя так же, как всюду за последние 50 лет: ничего не добились, пришли, нагадили, проторчали 20 лет, только усилили тот же самый «Талибан» (признанная террористической организация, деятельность которой в России запрещена, - ред.)», - говорит Кедми.

Эксперт обратил внимание на то, что существование Афганистана как единого государства под властью религиозной диктатуры невозможно. Страна представлена разными народами. Так, 40 процентов ее населения - пуштуны, а остальные 60 процентов - афганцы, узбеки, таджики, хазарейцы.


Руководить страной сможет только тот, кто сможет объединить столь разные религиозные общины. Нынче таким движением считают «Талибан» (террористическая организация, деятельность которой в РФ запрещена). По мнению Кедми, на текущий момент нет такой силы, которая помешала бы ему овладеть всем Афганистаном, а затем совершить поход по родственным племенам - на Узбекистан и Таджикистан. Вначале, допускает он, в каких-то районах установится перемирие. А потом Афганистан станет единственным в мире государством, где у власти окажется террористический фундаменталистский ислам, наподобие того, чем был разбитый в Сирии и Ираке эмират ИГИЛ (признанная террористической организация, деятельность в РФ запрещена, - ред.).

«Они не могут овладеть Пакистаном, потому что Пакистан достаточно силен. Они не могут идти в Иран, потому что там шииты. Они не могут по горным условиям идти на восток. Они пойдут на север...  усиливая свою индоктринацию... среди узбеков, таджиков», — приводит слова Кедми «Московский комсомолец».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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