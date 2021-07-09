The American Conservative заявил о крахе американской империи

Издание The American Conservative разместило материал, посвященный выводу войск США из Афганистана. Причем, осуществленному в спешке, которая привела к тому, что военная база, служившая оплотом Вашингтона в течение 20 лет, была разграблена. Военное командование не посчитало необходимым уведомить о выводе военных руководство страны.

Уход США из Афганистана журналисты характеризуют не иначе, как свершившийся крах «Американской империи». Крах политики лжи - это в первую очередь.

«Нашей армией руководят лжецы. Наше гражданское руководство последние 20 лет? Лжецы. Почти один триллион долларов выброшен в крысиную нору», — говорится в публикации.

В США с завидным постоянством информировали граждан об успехах в Афганистане - на самом же деле их не было. Точку в кампании, которая затянула практически на миллиард долларов, поставили афганцы, которые разграбили все, что в спешке оставили американцы. А террористы воспользовались уходом войск и захватили большую часть страны, негодуют авторы.

Разрушающаяся «Американская империя» делает ставку на политику «воук». Термин объединяет все современные левые марксистские течения, ЛГБТ-активизм, феминизм и другие, подобные.

«Может быть, мы все просто забудем об Афганистане, а затем сомнамбулически отправимся в следующую войну следом за нашими лидерами, которые не заслуживают восстановления нашего доверия и которые будут нам твердить, что на этот раз все будет по-другому», - цитирует публикацию ИноСМИ.

Поэтому, подчеркивают в издании, важно быть осмотрительным, дабы вновь не быть во власти политики лжи.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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