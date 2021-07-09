The Sun: НАТО и Россия близки к началу Третьей мировой войны

Британское издание The Sun - в ожидании Третьей мировой войны. О том, что она приближается, по мнению авторов, говорят расклады на воде. Три атомные подлодки России прошли через Балтику, тогда как американский военный десант находится в Черном море и принимает участие в масштабных учениях НАТО.

Приводится некоторая конкретика. Так, издание с точностью указало, что атомная подводная лодка с крылатыми ракетами класса «Оскар-II» РФ в понедельник прошла под мостом Грейт-Белт, который пересекает вход в Балтийское море, в 8:50 по местному времени. Примерно в то же время там замечены и другие субмарины. Они примут участие в военно-морском параде в Санкт-Петербурге 25 июля.

Параллельно в Черное море вошел военно-морской корабль «Юма» (Yuma) и, как заявило командование, пробудет там до 10 июля включительно в рамках маневров Sea Breeze, где будет отрабатываться ведение боевых действий, включая десантную войну, наземную маневренную войну, водолазные операции, операции по пресечению незаконной деятельности на море, ПВО и другие задачи.

Эйч Ай Саттон, военный аналитик, обратил внимание на то, что РФ постоянно отправляет для участия в параде свои подлодки, но это впервые, когда туда направляются сразу три субмарины.

В публикации, где связываются эти два события, отмечается, что НАТО и Россия стоят в шаге от Третьей мировой после фарсового противостояния в Черном море, когда британский эсминец приблизился в Крыму.

К нему подоспели российские военные самолеты, которые на бреющем полете сбросили четыре бомбы на пути следования вооруженного до зубов британского военного корабля. При этом российское судно поменьше «Дефендера» дважды открывало по нему предупредительный огонь.

«И на фоне растущей напряженности в связи с учениями Россия в среду развернула истребители над Черным морем после того, как там был замечен американский самолет-шпион», - цитирует британское издание в переводе ИноСМИ.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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