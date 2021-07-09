The Sun: НАТО и Россия близки к началу Третьей мировой войны

Image 16+
The Sun: НАТО и Россия близки к началу Третьей мировой войны
В Мире

Британское издание The Sun - в ожидании Третьей мировой войны. О том, что она приближается, по мнению авторов, говорят расклады на воде. Три атомные подлодки России прошли через Балтику, тогда как американский военный десант находится в Черном море и принимает участие в масштабных учениях НАТО.

Приводится некоторая конкретика. Так, издание с точностью указало, что атомная подводная лодка с крылатыми ракетами класса «Оскар-II» РФ в понедельник прошла под мостом Грейт-Белт, который пересекает вход в Балтийское море, в 8:50 по местному времени. Примерно в то же время там замечены и другие субмарины. Они примут участие в военно-морском параде в Санкт-Петербурге 25 июля.


Параллельно в Черное море вошел военно-морской корабль «Юма» (Yuma) и, как заявило командование, пробудет там до 10 июля включительно в рамках маневров Sea Breeze, где будет отрабатываться ведение боевых действий, включая десантную войну, наземную маневренную войну, водолазные операции, операции по пресечению незаконной деятельности на море, ПВО и другие задачи.

Эйч Ай Саттон, военный аналитик, обратил внимание на то, что РФ постоянно отправляет для участия в параде свои подлодки, но это впервые, когда туда направляются сразу три субмарины.

В публикации, где связываются эти два события, отмечается, что НАТО и Россия стоят в шаге от Третьей мировой после фарсового противостояния в Черном море, когда британский эсминец приблизился в Крыму.

К нему подоспели российские военные самолеты, которые на бреющем полете сбросили четыре бомбы на пути следования вооруженного до зубов британского военного корабля. При этом российское судно поменьше «Дефендера» дважды открывало по нему предупредительный огонь.

«И на фоне растущей напряженности в связи с учениями Россия в среду развернула истребители над Черным морем после того, как там был замечен американский самолет-шпион», - цитирует британское издание в переводе ИноСМИ.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
The Sun: НАТО и Россия близки к началу Третьей мировой войны

Сегодня, 14:45

The American Conservative заявил о крахе американской империи

Сегодня, 14:00

Политолог Кедми предрек поход талибов на Узбекистан и Таджикистан

Вчера, 17:45

Daily Express: Маневры российских подлодок вынудили британцев потратить сотни миллионов фунтов

Вчера, 17:15

Уволенные американские медработники рассказали, почему они отказываются от вакцинации

Вчера, 08:20

Политолог: США настроены провоцировать Россию, чтобы закрепиться в Черном море

7-07-2021, 11:00

Турецкие силы обстреляли три деревни, окрестности российской базы и лагерь беженцев на севере Сирии

7-07-2021, 08:55

Индия направила на спорную границу с Китаем еще 50 000 военнослужащих

7-07-2021, 08:55

Российская 201-я военная база в Таджикистане может оказаться окруженной талибами

7-07-2021, 08:15

Политолог Болкунец предсказал Европе новую войну из-за Лукашенко

6-07-2021, 16:55

В Болгарии намерены утилизировать 3 млн доз вакцин от COVID-19 из-за низкого темпа вакцинации

6-07-2021, 13:35

Японцы призвали провести учения со стрельбами в акватории Владивостока или Хабаровска

6-07-2021, 12:50

В Турции назвали военную политику Путина на Черном море завещанием Петра I

6-07-2021, 10:25

В Германии растет неявка на вакцинацию от коронавируса

5-07-2021, 23:15

Sina: слова Путина об инциденте в Черном море потрясли военное сообщество Запада

4-07-2021, 19:20

Учения Sea Breeze: капитан І ранга предупредил об угрозе столкновения сил НАТО и России

4-07-2021, 08:30

Американский военный: Россия создает форпост для острых атак в водах Средиземноморья

4-07-2021, 07:30

Bloomberg: Международное право может привести Россию и Великобританию к новой войне в Черном море

3-07-2021, 22:25

С борта американского эсминца USS Ross сняли на видео учения российских военных в Черном море

3-07-2021, 12:20

Российские истребители прервали «Sea Breeze 2021» и отогнали корабли НАТО с Черного моря

3-07-2021, 10:10

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Врач из США Питер Маккалоу: вакцинация проводится для того, чтобы усугубить пандемию COVID-19
  • Вчера, 08:40

Врач из США Питер Маккалоу: вакцинация проводится для того, чтобы усугубить пандемию COVID-19

Реальные цели вакцинации от коронавируса, вызывающего COVID-19, противоположны тем, которые декларируются. Об этом заявил американский профессор

Врач из США Джозеф Меркола заявил, что вакцина от COVID-19 смертельно опасна
  • 7-07-2021, 19:55

Врач из США Джозеф Меркола заявил, что вакцина от COVID-19 смертельно опасна

В США заговорили о смертельной опасности вакцин от COVID-19. Американский врач-остеопат и член Ассоциации американских врачей и хирургов Джозеф

Российская 201-я военная база в Таджикистане может оказаться окруженной талибами
  • 7-07-2021, 08:15

Российская 201-я военная база в Таджикистане может оказаться окруженной талибами

Радикальное движение «Талибан» (запрещено в РФ) в Афганистане может занять новые территории после вывода войск США и их союзников из этой страны.

Уволенные американские медработники рассказали, почему они отказываются от вакцинации
  • Вчера, 08:20

Уволенные американские медработники рассказали, почему они отказываются от вакцинации

Медработники из США рассказали, почему они отказываются пройти вакцинацию от коронавируса и даже угроза увольнения не заставила их это сделать. Битва

Рошаль рассказал, почему некоторые врачи не рекомендуют прививаться от коронавируса COVID-19
  • 7-07-2021, 15:10

Рошаль рассказал, почему некоторые врачи не рекомендуют прививаться от коронавируса COVID-19

Некоторые врачи в России отговаривают граждан, у которых нет противопоказаний и причин для медотвода, от вакцинации от коронавируса. Почему, что ими

Доктор Йидон: вакцина для детей в 50 раз опаснее, чем COVID-19
  • 7-07-2021, 12:40

Доктор Йидон: вакцина для детей в 50 раз опаснее, чем COVID-19

Экс-вице-президент Pfizer доктор Майкл Йидон заявил о том, что вакцина для детей и молодых людей в 50 раз опаснее и смертельнее, нежели сам COVID-19.

Новости партнеров
Новости партнеров
Журналист Сокирко: «Крымский мост ждет сакральную жертву»
  • Сегодня, 13:45

Журналист Сокирко: «Крымский мост ждет сакральную жертву»

Журналист Виктор Сокирко высказал мнение о том, что Черное море может превратиться в тот самый Латинский мост, где 8 июня 1914 года убили эрцгерцога

Политолог Кедми предрек поход талибов на Узбекистан и Таджикистан
  • Вчера, 17:45

Политолог Кедми предрек поход талибов на Узбекистан и Таджикистан

Политолог из Израиля Яков Кедми предрекает поход талибов на Узбекистан и Таджикистан и объясняет свой прогноз тем, что идеология боевиков требует

19FortyFive: РФ готовится к ракетной войне с НАТО в Черном море
  • 7-07-2021, 12:15

19FortyFive: РФ готовится к ракетной войне с НАТО в Черном море

Американское издание 19FortyFive отмечает, что российские военные готовы нанести ракетный удар по противнику в Черном море, где Шестой флот ВМС США,

Эксперты назвали главные преимущества и побочки дефицитного препарата «КовиВак» от COVID-19
  • 7-07-2021, 06:10

Эксперты назвали главные преимущества и побочки дефицитного препарата «КовиВак» от COVID-19

Вакцина от коронавируса «КовиВак» была разработана Центром им. Чумакова в Москве. Она содержит в себе убитый коронавирус, который не способен