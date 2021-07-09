Поставки контрафактной продукции в учебные заведения встречаются все чаще

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Поставки контрафактной продукции в учебные заведения встречаются все чаще
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Министерство сельского хозяйства Хакасии подвело итоги мониторинга качества питания, поставляемого в образовательные учреждения и больницы. К сожалению, процент продукции, не отвечающей требованиям Технического регламента Таможенного союза «О пищевой безопасности», продолжает расти. Причем, эта проблема является актуальной для многих регионов страны.  

В отчете Минсельхоза Хакасии сказано, что за первое полугодие на 64 объектах муниципальных и государственных заказчиков было проведено 147 лабораторных испытаний. В результате 36 проб продуктов были забракованы. 

Также было выявлено, что из 20 комбинатов питания лишь четверть поставляли исключительно качественные продукты. В числе многочисленных нарушений остальных предприятий оказались поставки нестандартной и фальсифицированной продукции. 

На петербургском рынке социального питания ситуация обстоит не лучше. Подавляющее большинство местных поставщиков тоже не может похвастаться отсутствием нарушений. В частности, за последние месяцы инспекция местного Роспотребнадзора зафиксировала несколько случаев поставок контрафакта.

Так, РПН по Ленобласти обнаружил на складе комбината «ТК «Северная Столица» суррогатное сливочное масло и постановил исключить контрафакт из оборота, однако неизвестно, сколько поддельного масла могло попасть в столовые школ и детсадов.

Сотрудники Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Санкт-Петербургу, Ленобласти и Псковской области нашли на складах комбината «Серна» партии рисовой и пшеничной крупы, не соответствующей ГОСТу.

В конце мая эксперты Россельхознадзора выявили в Ленобласти факт реализации партии просроченного творога – его собирались отправить в один из детских садов Приозерского района. Компании выписали штраф в 10 тысяч рублей, но фирма продолжила работать.

Для улучшения ситуации надзорным ведомствам необходимо еще более тщательно проводить проверки качества поставляемой продукции. От этого напрямую зависит здоровье ее потребителя.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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