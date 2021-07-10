Китай может пойти на сотрудничество с движением «Талибан» (в России запрещено, - ред), но говорить об этом со всей серьезностью пока преждевременно. В этом уверен директор Центра по изучению Центральной Азии и Китая в Таджикистане, эксперт клуба «Валдай» Худоберди Холикназаров.

В беседе с агентством «Лента.ру» он обозначил главную цель, которую может преследовать Пекин в Афганистане. Она сводится к недопущению гражданской войны после вывода войск США из страны.

Ранее Financial Times сообщила, что Китай предложил талибам сотрудничество в обмен на лояльность по уйгурскому вопросу. В частности, КНР настаивает на том, чтобы боевики отказались сотрудничать с уйгурским «Исламским движением Восточного Туркестана», которое действует у границ Китая. Пекин убежден, что это формирование угрожает безопасности страны.

Издание со ссылкой на свои осведомленные источники также утверждало, что Поднебесная готова вложиться в восстановление Афганистана «руками «Талибана» (запрещено в РФ) и привести в порядок разрушенную инфраструктуру страны.

Мотивация Пекина, как отмечается в статье, кроется в стремлении защитить проект «Один пояс и один путь» - он проходит через Пакистан и часть Афганистана.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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