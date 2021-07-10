Daily Express назвал шесть мест, где может начаться Третья мировая война в 2021 году

Аналитики Daily Express рассказали о том, где в 2021 году может начаться Третья мировая война.

Британские эксперты выбирали наиболее горячие точки на мировой геополитической арене, в которых замешаны крупные игроки, пишет ИноСМИ .

США-Иран

С начала года продолжает обостряться ситуация между США и Ираном. Очередная стычка произошла недавно в Ормузском проливе, где корабль береговой охраны США сделал несколько предупредительных выстрелов в сторону иранского корабля. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби (John Kirby) обвинил иранские корабли в том, что они «действовали очень агрессивно», находясь рядом с американскими кораблями, которые сопровождали субмарину «Джорджия». Иран, как известно, вопреки США разработал ранее свою ядерную программу, что Вашингтон использовал для введения санкций против этой страны. Ухудшение отношений между США и Ираном может повлечь серьезное ухудшение безопасности не только для американцев, но и для союзников Соединенных Штатов. Под угрозу удара попадут все страны на Ближнем Востоке, в которых размещены американские войска.

Иран-Израиль

Не менее острые отношения сейчас между Ираном и Израилем. Иран поддерживает антиизраильские группы в Секторе Газа, Сирии и Ливане, Израиль же регулярно атакует позиции проиранских сил на Ближнем Востоке.

США-Турция

Неожиданно, но отношения между США и Турцией также может дойти до стадии военного конфликта, и это несмотря на то, что они входят в НАТО. Камнем преткновения может стать позиция Анкары в регионе, поскольку турецкие власти продолжают отстаивать собственные интересы, мало реагируя на протесты Вашингтона.

Индия-Пакистан

Достаточно серьезно обострилась ситуация в Кашмире, где Индия и Пакистан так и не смогли урегулировать территориальный спор. В Индии власти пытаются изменить автономию Кашмира и политику касательно гражданства внутри своей страны. Пакистан же явно не намерен отказываться от планов взять под контроль весь Кашмир.

США-Северная Корея

Продолжается противостояние между США и Северной Кореей. США добиваются от Северной Кореи отказа от планов стать ядерной державой. Но Пхеньян явно не намерен прислушиваться к Вашингтону.

США-Китай

Не улучшились с приходом на пост президента США Джо Байдена отношения между Вашингтоном и Пекином. Торговая сделка между этими двумя странами могла бы немного смягчить эту напряженность, однако ее реализация пока остается под вопросом. Со стороны Вашингтона все активнее звучат угрозы в адрес Китая о планах увеличить влияние в мире, при этом Пекин стоит на том, что имеет право на реализацию собственных интересов и не намерен принимать планы Вашингтона установить мировую гегемонию.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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