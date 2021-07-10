В США заявили о начале финальной фазы операции по осаде РФ

США благодаря содействию стран Восточной Европы проводят масштабную операцию по изоляции РФ, пишет в своей колонке на сайте Anti-Bellum американский военный аналитик, основатель организации Stop NATO Рик Розофф.

Он указывает на то, что отстаивающий интересы США политолог Збигнев Бжезинский активно продвигал концепцию так называемого Веймарского треугольника в составе Франции, Германии и Польши. Именно им отводилась главенствующая роль в формировании тройственного государства в объединенной Европе сразу же по окончании холодной войны.

Локомотивом проекта, как страна с самой сильной экономикой, должна была стать Германия. Вторая по значимость роль отводилась Франции из-за ее влияния в Африке и на Ближнем Востоке. Ну а на Польшу возлагалась миссия по удержанию «русского варвара у европейских ворот».

Территория этой тройки имеет выход к Адриатическому, Балтийскому и Черному морям, но по большому счету речь шла о гораздо большем геополитическом формировании с участием 12 стран (Австрии, Болгарии, Хорватии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литвы, Румынии, Словакии и Словении), которые, за исключением одной, являются членами НАТО.

8 июля участники «Инициативы трех морей» начали двухдневный саммит в Софии - официально он называется экономическим форумом, но, по сути, там будет идти речь о сдерживании России путем ее полной изоляции.

Ризофф пишет, что фактически под видом региональных и даже торгово-экономических союзов в Восточной Европе прямо здесь и сейчас создаются полноценные альянсы для прямого военного действия.

По мнению автора, это, по сути, первый удачный ход в глобальной и многовековой операции по осаде и изоляции России от остальной Европы. И последняя фаза этого проекта стартовала 8 июля. Ключевой движущей силой в этом процессе, как и предполагал Збигнев Бжезинский, стала Польша, передает ПолитРоссия.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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