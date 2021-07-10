В США заявили о начале финальной фазы операции по осаде РФ

Реальные цели вакцинации от коронавируса, вызывающего COVID-19, противоположны тем, которые декларируются. Об этом заявил американский профессор
В США заговорили о смертельной опасности вакцин от COVID-19. Американский врач-остеопат и член Ассоциации американских врачей и хирургов Джозеф
Медработники из США рассказали, почему они отказываются пройти вакцинацию от коронавируса и даже угроза увольнения не заставила их это сделать. Битва
Некоторые врачи в России отговаривают граждан, у которых нет противопоказаний и причин для медотвода, от вакцинации от коронавируса. Почему, что ими
Журналист Виктор Сокирко высказал мнение о том, что Черное море может превратиться в тот самый Латинский мост, где 8 июня 1914 года убили эрцгерцога
Политолог из Израиля Яков Кедми предрекает поход талибов на Узбекистан и Таджикистан и объясняет свой прогноз тем, что идеология боевиков требует
Участники бизнес-диалога «Вакцинация и врачебное сообщество», организованного GxP News совместно с «МедИнвестКлуб», «Национальным Советом по
Британское издание The Sun - в ожидании Третьей мировой войны. О том, что она приближается, по мнению авторов, говорят расклады на воде. Три атомные
Министр обороны Украины Андрей Таран предложил странам НАТО «полигон» для «обкатывания» образцов новой военной техники. Глава ведомства во время
Газопровод «Северный поток-2» Россия может превратить в «военную ловушку для доверчивого Запада». Об этом заявил директор Института политики
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