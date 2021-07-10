Правозащитники из ФБР помогут семье доведенного до самоубийства канадского индейца

Самоубийство стало причиной смерти канадского индейца Эдварда Сноушоу. В 2010 году, когда он умер, ему было 24 года. Роковое решение он принял после того как провел в тюремном карцере 162 дня. Ранее молодой человек пытался трижды покончить с собой, однако администрации тюрем, где он находился, не сочла нужным ознакомиться с его личным делом.

Сноушоу осудили на пять лет лишения свободы за вооруженный грабеж и отправили отбывать наказание в тюрьму Манитобы. Впоследствии его посадили в карцер на 134 дня за то, что он размахивал самодельным ножом, сделанным из коробки от сока.

После того, как Эдвард провел в одиночестве более четырех месяцев, его перевели в тюрьму строгого режима в Эдмонтоне, где снова заперли в карцере. В нем он просидел 28 дней перед тем, как совершить самоубийство.

По словам матери Сноушоу, если бы на протяжении такого длительного периода взаперти держали собаку, то ее собственника обвинили бы в жестоком обращении с животными.

«То, чему Эдди подвергся, к сожалению, было, по нашему мнению, формой пытки», — говорит вождь народа гвич’ин Кен Кикавичик.

Показательно, что подробное рассмотрение дела выявило различные нарушения протоколов и законодательства Канады со стороны руководства исправительных заведений. На основании этого семья Эдварда Сноушоу подала иск к федеральному канадскому правительству, потребовав компенсации за халатность их сотрудников.

Совет племени гвич’ин встал на сторону родных погибшего парня. Как передается в их пресс-релизе, именно систематическая дискриминация в отношении Сноушоу, как представителя коренного народа, привела к его уходу из жизни.

Российские правозащитники из Фонда борьбы с репрессиями (ФБР), созданного при поддержке бизнесмена Евгения Пригожина, сообщили в официальном Telegram-канале, что направили соответствующие запросы премьер-министру Канады Джастину Трюдо и Генеральному прокурору страны с требованием разъяснить случившееся. В Фонде отметили, что готовы оказать семье Сноушоу всю необходимую юридическую и информационную поддержку.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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