Сатановский: после убийства президента Гаити Россия должна быть начеку

Реальные цели вакцинации от коронавируса, вызывающего COVID-19, противоположны тем, которые декларируются. Об этом заявил американский профессор
Медработники из США рассказали, почему они отказываются пройти вакцинацию от коронавируса и даже угроза увольнения не заставила их это сделать. Битва
Участники бизнес-диалога «Вакцинация и врачебное сообщество», организованного GxP News совместно с «МедИнвестКлуб», «Национальным Советом по
Журналист Виктор Сокирко высказал мнение о том, что Черное море может превратиться в тот самый Латинский мост, где 8 июня 1914 года убили эрцгерцога
Политолог из Израиля Яков Кедми предрекает поход талибов на Узбекистан и Таджикистан и объясняет свой прогноз тем, что идеология боевиков требует
Эксперты сомневаются в эффективности массовой вакцинации от коронавируса. Многие врачи называют вакцинацию единственным способом борьбы с
США благодаря содействию стран Восточной Европы проводят масштабную операцию по изоляции РФ, пишет в своей колонке на сайте Anti-Bellum американский
Аналитики Daily Express рассказали о том, где в 2021 году может начаться Третья мировая война. Британские эксперты выбирали наиболее горячие точки на
Британское издание The Sun - в ожидании Третьей мировой войны. О том, что она приближается, по мнению авторов, говорят расклады на воде. Три атомные
Газопровод «Северный поток-2» Россия может превратить в «военную ловушку для доверчивого Запада». Об этом заявил директор Института политики
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