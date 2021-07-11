Сатановский: после убийства президента Гаити Россия должна быть начеку

Тот факт, что в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза принимали участие американцы, указывает на то, что власти США совершенно не уважают международное право. России после случившегося следует быть начеку и сделать правильные выводы, считает политолог Евгений Сатановский.

«Американцы президента убили. Если у кого-то имеются вопросы, по части ООН, международного права, мирового сообщества и прочей лапши, которую нам в большом количестве вешали на уши в последние десятилетия и до сих пор еще вешать продолжают. Надо свергнуть, арестовать, или убить какого-нибудь президента — сделают», — пишет востоковед в своем Telegram-канале.

Сатановский отмечает, что США подобные операции, как на Гаити, проводят в разных уголках земного шара. И вряд ли что-то изменится в будущем и они перестанут вмешиваться в интересы других стран. Об этом России забывать не следует и, по его мнению, надо действовать жестче. Это позволит предотвратить реализацию в стране подобного сценария.

Напомним, президент Гаити Жоневель Моиз и его жена были убиты в ночь на седьмого июля в результате нападения на резиденцию.

Предварительно установлено, что в операции по уничтожению лидера страны было задействовано 26 граждан Колумбии и два американца.

К сему моменту задержаны 11 подозреваемых.





Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей