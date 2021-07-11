Иностранные спецслужбы к инаугурации президента Асада готовят бойню в Сирии

Новые провокации и серия терактов готовятся в Сирии в преддверии инаугурации страны Башара Асада. За ними стоят не только террористы, но и иностранные спецслужбы.

По данным СМИ, настоящая бойня с большим количеством жертв возможна в провинциях Дераа и Кунейтра, что на юге САР. Теракты возможны против сил безопасности, на объектах инфраструктуры, а также в местах массового скопления местных жителей.

«В городах Тафас, Нава, Джасим, Эс-Санамейн, Даиль и Мутаия, по данным осведомлённых источников, существуют спящие ячейки боевиков, вербующих местных жителей в свои ряды», - сообщает издание «Русская весна».

Отмечается, что иностранные спецслужбы начали плотно работать с сирийцами и принялись от них требовать организации протестов против инаугурации. При том, что они позиционируются как мирные, кровопролития вряд ли удастся избежать - кураторы доставили в регион много оружия.

Сирийские власти, пытаясь предотвратить провокации и теракты, усиливают меры безопасности в стране. На дорогах САР уже установлены блокпосты, с обязательным досмотром транспортных средств. Параллельно проводится патрулирование городов и их окрестностей.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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