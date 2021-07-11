В Германии прогнозируют опасный разворот с вакцинами из-за «русского штамма»

России следует быть готовой отразить атаку на свои вакцины. В том, что она точно будет осуществлена, ни на йоту не сомневается политолог из Германии, доцент международной политики и экономики Гамбургского университета Александр Сосновский. Об этом пишет ресурс «Южный Федеральный».

По его словам, новый повод для осуществления очередной атаки на российские вакцины найден. Политолог убежден, что это будут сведения о так называемом «московском штамме» коронавируса, на который ранее обращал внимание Дмитрий Евстафьев, профессор НИУ ВШЭ.

«Именно таким штаммом будут доказывать непризнание русских вакцин», - счел Сосновский.

Эксперт также выразил уверенность в том, что штамм, о котором идет речь, заботясь о «нежном ухе западного обывателя», все же переименуют и он станет уже не «московским», а «русским».

Напомним, что российскую вакцину в ЕС до сих пор не зарегистрировали. А Франция недавно в лице своего госсекретаря порекомендовала странам Евросоюза не признавать вакцины от коронавируса, созданные в России и Китае, и сказать им решительное «нет».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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