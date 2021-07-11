«Эти мысли бьют точно в подсознание»: Веселовский объяснил посыл боевика «Турист»

Image 16+
«Эти мысли бьют точно в подсознание»: Веселовский объяснил посыл боевика «Турист»
В России
Политический обозреватель и журналист Сергей Веселовский

Политический обозреватель и журналист Сергей Веселовский положительно оценил первый боевик российско-центральноафриканского производства «Турист».

Он призвал создавать больше подобных картин, поскольку в фильм заложен правильный информационный посыл для подрастающего поколения, которое, к счастью, ничего не знает об ужасах реальной войны.

«Что-такое «Турист»? Это же боевик. Но с вкраплениями мыслей, которые бьют точно в подсознание. Наши мальчишки, которые сейчас в компьютерные стрелялки играют, они же дети мира, чистого неба. Для них война — это что-то непонятное из жизни дедушек и бабушек. А здесь мы возвращаемся к тому, что было, к примеру, в фильмах «В зоне особого внимания» или «Ответный ход». Когда вроде учения, но показано с таким героизмом, что каждый мальчишка хотел пойти служить в ВДВ, военно-морской флот, другие войска. Это мягкая агитация для того, чтобы ребята хотели защищать Родину», — объяснил спикер.

Кинокартина повествует о деятельности российских инструкторов, которые находятся в ЦАР по просьбе местных властей и с разрешения Совета Безопасности ООН. В африканской стране россияне занимаются исключительно обучением бойцов Вооруженных сил ЦАР (FACA), которые противостоят остаткам боевиков из «Коалиции патриотов за перемены». Однако западные ангажированные СМИ бездоказательно причисляют россиян к «ЧВК Вагнера».


Сюжет кино посвящен актуальным событиям. В декабре 2020 года, накануне всеобщих выборов, активизировались бандформирования. Радикалы убивали и грабили мирное население. Под руководством экс-президента Франсуа Бозизе, который получает иностранную поддержку от европейских держав и организаций, они пытались свергнуть легитимное правительство и посеять в регионе хаос. 

«Турист» понравился Веселовскому отсутствием лишнего пафоса и псевдопатриотизма.

«Лучше показать правду, чем нагнетать липовую гордость. Мы выстраиваем взаимовыгодные отношения с африканскими странами. Им это интересно на данном этапе. Нам это нужно. У нас есть свои задачи, а патриотизм и пафос должны быть в меру. Лучше снимать честные фильмы», — заключил эксперт.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Новосибирский инфекционист Герасенко выступила против обязательной вакцинации

Сегодня, 11:00

Симоньян призвала показательно уволить несколько врачей из-за отношения к вакцинации от COVID-19

Вчера, 01:15

В России 37% врачей не готовы прививаться от COVID-19 и другим не рекомендуют

Вчера, 01:00

Депутат «Единой России» Николаев сообщил о смерти матери после вакцинации от коронавируса COVID-19

8-07-2021, 22:10

«Качественные спецэффекты»: жители Мозамбика прокомментировали боевик «Турист»

8-07-2021, 21:45

В Госдуме объяснили тактику РФ против НАТО

8-07-2021, 21:20

Глава партии «Родина» Алексей Журавлев призвал государство поддерживать омские предприятия

8-07-2021, 20:35

Алексея Венедиктова вновь вызовут в суд по иску Евгения Пригожина

8-07-2021, 17:25

Американские самолеты-разведчики несколько часов летали у границ России на Черном море

7-07-2021, 23:20

Навальный заплатит 500 000 рублей Пригожину

6-07-2021, 13:50

Путин потребовал подготовить российскую экономику к войне

6-07-2021, 12:15

Business Insider: авиация ВКС РФ отработала бомбометание рядом с кораблями НАТО в Черном море

6-07-2021, 05:10

В России власти готовят жесткие меры по вакцинации, стране грозит локдаун

5-07-2021, 22:45

Регионы России готовят закрытие границ из-за COVID-19

5-07-2021, 21:05

В нековидных медучреждениях Екатеринбурга заканчиваются койки

5-07-2021, 16:50

Самозащитная реакция: почему заболеваемость COVID-19 в РФ снова бьет рекорды

5-07-2021, 12:15

В РПЦ не поддерживают противников вакцинации от COVID-19

3-07-2021, 22:35

Доктор наук о COVID-ошибке в РФ: «Это преступление»

2-07-2021, 23:15

РФ вывела весь Черноморский флот из-за военных учений Украины и НАТО

2-07-2021, 17:15

Вирусолог Григорян: Биологическая война против РФ в разгаре, следы ведут в США

2-07-2021, 15:20

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Эксперты выразили сомнения в эффективности массовой вакцинации от коронавируса COVID-19
  • Сегодня, 01:05

Эксперты выразили сомнения в эффективности массовой вакцинации от коронавируса COVID-19

Эксперты сомневаются в эффективности массовой вакцинации от коронавируса. Многие врачи называют вакцинацию единственным способом борьбы с

Новосибирский инфекционист Герасенко выступила против обязательной вакцинации
  • Сегодня, 11:00

Новосибирский инфекционист Герасенко выступила против обязательной вакцинации

Врач-инфекционист из Новосибирска Светлана Герасенко не поддерживает подходы к обязательной вакцинации, которые практикуются в России. По ее словам,

В России 37% врачей не готовы прививаться от COVID-19 и другим не рекомендуют
  • Вчера, 01:00

В России 37% врачей не готовы прививаться от COVID-19 и другим не рекомендуют

Участники бизнес-диалога «Вакцинация и врачебное сообщество», организованного GxP News совместно с «МедИнвестКлуб», «Национальным Советом по

В США заявили о начале финальной фазы операции по осаде РФ
  • Вчера, 13:30

В США заявили о начале финальной фазы операции по осаде РФ

США благодаря содействию стран Восточной Европы проводят масштабную операцию по изоляции РФ, пишет в своей колонке на сайте Anti-Bellum американский

Журналист Сокирко: «Крымский мост ждет сакральную жертву»
  • 9-07-2021, 13:45

Журналист Сокирко: «Крымский мост ждет сакральную жертву»

Журналист Виктор Сокирко высказал мнение о том, что Черное море может превратиться в тот самый Латинский мост, где 8 июня 1914 года убили эрцгерцога

Daily Express назвал шесть мест, где может начаться Третья мировая война в 2021 году
  • Вчера, 10:40

Daily Express назвал шесть мест, где может начаться Третья мировая война в 2021 году

Аналитики Daily Express рассказали о том, где в 2021 году может начаться Третья мировая война. Британские эксперты выбирали наиболее горячие точки на

Новости партнеров
Новости партнеров
The Sun: НАТО и Россия близки к началу Третьей мировой войны
  • 9-07-2021, 14:45

The Sun: НАТО и Россия близки к началу Третьей мировой войны

Британское издание The Sun - в ожидании Третьей мировой войны. О том, что она приближается, по мнению авторов, говорят расклады на воде. Три атомные

Neue Zurcher Zeitung: РФ превратит «Северный поток-2» в военную ловушку для подводных лодок
  • Вчера, 10:10

Neue Zurcher Zeitung: РФ превратит «Северный поток-2» в военную ловушку для подводных лодок

Газопровод «Северный поток-2» Россия может превратить в «военную ловушку для доверчивого Запада». Об этом заявил директор Института политики

Симоньян призвала показательно уволить несколько врачей из-за отношения к вакцинации от COVID-19
  • Вчера, 01:15

Симоньян призвала показательно уволить несколько врачей из-за отношения к вакцинации от COVID-19

Главред RT Маргарита Симоньян резко раскритиковала медиков, которые отговаривают пациентов от вакцинации. Она привела пример, как в Адлере местная

В ХМАО обнаружили первый тяжелый случай течения коронавируса после прививки от COVID-19
  • Вчера, 23:15

В ХМАО обнаружили первый тяжелый случай течения коронавируса после прививки от COVID-19

В ХМАО впервые зафиксировали тяжелую форму коронавируса после прививки. Как стало известно, в Югре (ХМАО) в реанимации лежит первый пациент, чье