«Эти мысли бьют точно в подсознание»: Веселовский объяснил посыл боевика «Турист»

Эксперты сомневаются в эффективности массовой вакцинации от коронавируса. Многие врачи называют вакцинацию единственным способом борьбы с
Врач-инфекционист из Новосибирска Светлана Герасенко не поддерживает подходы к обязательной вакцинации, которые практикуются в России. По ее словам,
Участники бизнес-диалога «Вакцинация и врачебное сообщество», организованного GxP News совместно с «МедИнвестКлуб», «Национальным Советом по
США благодаря содействию стран Восточной Европы проводят масштабную операцию по изоляции РФ, пишет в своей колонке на сайте Anti-Bellum американский
Журналист Виктор Сокирко высказал мнение о том, что Черное море может превратиться в тот самый Латинский мост, где 8 июня 1914 года убили эрцгерцога
Аналитики Daily Express рассказали о том, где в 2021 году может начаться Третья мировая война. Британские эксперты выбирали наиболее горячие точки на
Британское издание The Sun - в ожидании Третьей мировой войны. О том, что она приближается, по мнению авторов, говорят расклады на воде. Три атомные
Газопровод «Северный поток-2» Россия может превратить в «военную ловушку для доверчивого Запада». Об этом заявил директор Института политики
Главред RT Маргарита Симоньян резко раскритиковала медиков, которые отговаривают пациентов от вакцинации. Она привела пример, как в Адлере местная
В ХМАО впервые зафиксировали тяжелую форму коронавируса после прививки. Как стало известно, в Югре (ХМАО) в реанимации лежит первый пациент, чье
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