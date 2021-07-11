«Эти мысли бьют точно в подсознание»: Веселовский объяснил посыл боевика «Турист»

Политический обозреватель и журналист Сергей Веселовский положительно оценил первый боевик российско-центральноафриканского производства «Турист».

Он призвал создавать больше подобных картин, поскольку в фильм заложен правильный информационный посыл для подрастающего поколения, которое, к счастью, ничего не знает об ужасах реальной войны.

«Что-такое «Турист»? Это же боевик. Но с вкраплениями мыслей, которые бьют точно в подсознание. Наши мальчишки, которые сейчас в компьютерные стрелялки играют, они же дети мира, чистого неба. Для них война — это что-то непонятное из жизни дедушек и бабушек. А здесь мы возвращаемся к тому, что было, к примеру, в фильмах «В зоне особого внимания» или «Ответный ход». Когда вроде учения, но показано с таким героизмом, что каждый мальчишка хотел пойти служить в ВДВ, военно-морской флот, другие войска. Это мягкая агитация для того, чтобы ребята хотели защищать Родину», — объяснил спикер.

Кинокартина повествует о деятельности российских инструкторов, которые находятся в ЦАР по просьбе местных властей и с разрешения Совета Безопасности ООН. В африканской стране россияне занимаются исключительно обучением бойцов Вооруженных сил ЦАР (FACA), которые противостоят остаткам боевиков из «Коалиции патриотов за перемены». Однако западные ангажированные СМИ бездоказательно причисляют россиян к «ЧВК Вагнера».

Сюжет кино посвящен актуальным событиям. В декабре 2020 года, накануне всеобщих выборов, активизировались бандформирования. Радикалы убивали и грабили мирное население. Под руководством экс-президента Франсуа Бозизе, который получает иностранную поддержку от европейских держав и организаций, они пытались свергнуть легитимное правительство и посеять в регионе хаос.

«Турист» понравился Веселовскому отсутствием лишнего пафоса и псевдопатриотизма.

«Лучше показать правду, чем нагнетать липовую гордость. Мы выстраиваем взаимовыгодные отношения с африканскими странами. Им это интересно на данном этапе. Нам это нужно. У нас есть свои задачи, а патриотизм и пафос должны быть в меру. Лучше снимать честные фильмы», — заключил эксперт.



Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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