Венгрия после русской вакцины злит Европу «русской АЭС»

Главной новостью минувшей недели в сфере энергетики стало заявление главы МИД Венгрии Петра Сийярто о том, что его страна намерена достроить пятый и шестой энергоблоки на своей единственной атомной электростанции «Пакш». Однако информация эта не вышла в топ - все крупнейшие западные СМИ предпочли умолчать о событии в силу ряда причин. И потому, что речь идет о Венгрии, признанном бузотере и возмутителе спокойствия, особенно после истории с российской вакциной, и потому, что здесь снова фигурирует Россия.

Венгрия стала первой западной страной, которая закупила у России вакцину от коронавируса, возмутив всех и вся, и даже пошла дальше.

Страна разворачивает в городе Дебрецен промышленное производство "Спутника V". Европа вакцину не только не хочет лицензировать, но и заявляет, что не намерена признавать вакцинированными тех людей, которые привились ней.

Но Венгрия сдаваться не намерена. За счет производства она собирается покрыть не только нужды собственного населения, но и поставлять препарат на экспорт.

Власти свое решение объясняют тем, "Спутник V" уже применяется в 65 странах мира и есть все основания полагать, что спрос на него будет наблюдаться и впредь.

И вот Венгрия снова «кусает» ЕС тем, что не поддерживает общеевропейскую антироссийскую линию, хотя и делает это без злого умысла, руководствуясь исключительно трезвым расчетом и прагматизмом.

Как передает РИА Новости , выбор подрядчика для строительства двух энергоблоков "Пакша" прошел без проведения тендера. Венгрия по умолчанию делегировала все права российской корпорации "Росатом". В принципе, это логично, так как в этой корпорации Венгрия видит правопреемника советского атома, но это сильно злит США и ряд европейских стран.

Благодаря сотрудничеству с Россией она получит два с лишним гигаватта генерирующих мощностей, полностью закроет собственные потребности и даже сможет продавать электроэнергию, пополняя, таким образом, свой бюджет.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей