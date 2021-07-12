Чжунго цзюньван: Запад вынуждает Москву демонстрировать готовность отстаивать свои границы

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Чжунго цзюньван: Запад вынуждает Москву демонстрировать готовность отстаивать свои границы
В Мире

Количество провокаций и нападок со стороны Запада по отношению к России в последние месяцы значительно увеличилось. Москва просто не может оставить их без ответа, заявляют авторы китайского издания Чжунго цзюньван.

Из последнего и самого яркого - инцидент с британским эсминцем 23 июня, а также масштабные маневры SeaBreeze-2021 под руководством Украины и США, которые проходили в Черном море в период с 23 июня по 10 июля. Участие в них приняли порядка 5 тысяч военнослужащих из 32 стран мира, 40 летательных аппаратов, 32 корабля и 18 групп специальных операций и водолазных команд.

В ходе этих маневров 29 июня американский эсминец и украинский патрульный корабль пытались пройти в территориальные воды России.


И это не считая постоянных угроз со стороны США и ЕС в сторону России о введении новых санкций.

Недавно Россия приняла контрмеры для противодействия «нападкам» Запада во главе с Соединенными Штатами.

В ответ на военные учения Sea Breeze — 2021 российская армия объявила, что с конца июня начинает учения по противовоздушной обороне в Крыму, а также целенаправленные мероприятия по боевой подготовке Черноморского флота.

Недавно Россия приняла контрмеры для противодействия «нападкам» Запада во главе с Соединенными Штатами.

В ответ на военные учения Sea Breeze 2021 российская армия приняла контрмеры и объявила свои учения по ПВО в Крыму, а также целенаправленные мероприятия по боевой подготовке Черноморфлота.

Авторы из Поднебесной полагают, что Москве и далее придется демонстрировать свою готовность отстаивать границы, поскольку она и страны Запада не могут достигнуть договоренностей по Украине. Это в первую очередь касается принадлежности Крыма, а также конфликта на востоке.

«Стратегическая цель России состоит в том, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО и помешать внешним силам развернуть войска и создать военные базы на территории Украины. Можно предсказать, что в будущем отношения РФ и Евросоюза вряд ли будут развиваться в направлении стабильности и предсказуемости. Более того, вероятно, разразятся еще более интенсивные конфликты и противоречия», - резюмировали обозреватели.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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