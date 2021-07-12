Эксперты The Wall Street Journal предсказали перемещение американских войск из Афганистана в Среднюю Азию

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Эксперты The Wall Street Journal предсказали перемещение американских войск из Афганистана в Среднюю Азию
В Мире

Эксперты предсказали перемещение американских войск из Афганистана в Среднюю Азию.

С тех пор, как США вывели свою армию с территории Афганистана, а власть в этой стране захватило исламистское движение Талибан (запрещено в России), внимание России, как и остального мира, сосредоточилось на странах Центральной Азии. Военные аналитики американской газеты The Wall Street Journal не исключают возможности перемещения военных подразделений США в среднеазиатские страны.


Они указали, что, имея весомое влияние в ОДКБ, Москва не позволит в странах-участницах организации, таких как Киргизия, Таджикистан, Казахстан, разместиться американским военным объектам. Вместе с тем остаются еще две страны, имеющие с Афганистаном общие сухопутные границы - Узбекистан и Туркмения.

Авторы газеты считают, что прежде всего США сейчас нацелены на Узбекистан - именно здесь наиболее удобная локация для размещения своих военных. Тем более что в Узбекистане до 2014 года действовала их военная база. Они напомнили, что в 2012 году Ташкент вышел из ОДКБ, стремясь улучшить взаимоотношения с США.

Вместе с тем Узбекистан в апреле посетила делегация из Белого дома, но уже в мае представители республики заявили, что подобные действия противоречат их конституции.

Поэтому пока под вопросом остается появление американских военных баз на территории Узбекистана, хоть на фоне усиления партнерства этих стран это не кажется чем-то невероятным.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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