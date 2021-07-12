В Дании объяснили, почему российские истребители Су-30 пугают Копенгаген

В Дании объяснили, почему российские истребители Су-30 решили пугать Копенгаген.

В июне два российских истребителя Су-30 вызвали у датчан серьезный переполох. Тогда сообщалось, что они, якобы нарушив воздушное пространство Дании, пробыли на ее территории пару минут. Тогда на их перехват поднялись датские F-16, которые по радиосвязи призвали пилотов следовать за ними. (Как известно, Су-30 специально разработан для ликвидации других самолетов, а также обеспечения господства в воздухе в военной зоне.) Об этом сообщает ИноСМИ, ссылаясь на Berlingske.

«Мы были обеспокоены, когда Россия стянула большие силы к границам Украины. Точно так же и она имеет полное право тревожиться из-за войск НАТО вблизи своих границ», — приводит издание слова главы Центра военных исследований Копенгагенского университета.

Как указали журналисты, в прессе в тот день появились сообщения и еще об одном истребителе Су-30, который проделал такой же маневр. По их мнению, и в первом, и во втором случае это была просто демонстрация силы, поскольку у самолетов не было ракет под крыльями. Однако российские «гости» были не одни, а входили в крупную группу из 11 боевых самолетов: своими действиями они не нарушали никаких международных правил.

В отчете командования ВС, который попал к журналистам Berlingske, указано, что в период с 2018 по 2021 год датские ВВС 142 раза поднимали самолеты в воздух по тревоге. При этом 135 раз отгоняли именно российские самолеты.

Датскими экспертами было замечено, что обычно россияне активизируются у их границ в июне. По предположению руководителя Центра воздушных операций при Академии вооруженных сил, майора Карстена Маррупа, это зависит от учений НАТО.

«Думаю, такое количество вылетов по тревоге в июне каждый год связано с учениями Балтопс. Россияне начинают летать дальше, чтобы посмотреть на корабли и одновременно обозначить свое присутствие», — отметил он.

В Москве эти учения постоянно осуждают, ведь во многом они сильно напоминают отработку странами НАТО «горячей войны» против России.

«С точки зрения России мы летаем у нее на заднем дворе», — подчеркнул Марруп.

На фоне обеспокоенности стягиванием крупных российских военных сил у границ Украины глава Центра военных исследований Копенгагенского университета Хенрик Брайтенбаух отметил, что было бы неплохо всем сторонам коммуницировать друг с другом и сообщать, «что они предпринимают в военной сфере, чтобы можно было избежать несчастных случаев и недоразумений».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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