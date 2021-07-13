Россия или НАТО: кто «перенес» боевые корабли Альянса из Одессы в Крым?

В июне система идентификации судов показала, что эсминец Королевского флота Великобритании и корабль Королевского флота Нидерландов находятся близ российской военной базы в Крыму, под самым Севастополем. Хотя на самом деле суда Альянса были в это время пришвартованы в порту Одессы. Через неделю история повторилась с боевым кораблем ВМС США. Кто и зачем занимается подменой в ходе учений сил Альянса в Черном море? Рассуждениями на эту тему поделились авторы издания Мaritime-executive.com.

В статье говорится, что случившееся сильно отличается от обширных спуфингов, которые Россия якобы уже давно практикует. Но пока неясно, идет ли речь о целенаправленной подмене GPS, которая затронула только три корабля с активированными GPS и AIS.

Эксперты полагают, что типичная подмена GPS не имеет к случившемуся никакого отношения, и это были просто сигналы AIS, которые имитировались и обнаруживались спутниками. Также нельзя исключать, что оборудование на борту трех кораблей НАТО было запрограммировано экипажами судов на передачу ложной информации.

Но если подмена была, кто за этим стоит?

«Россияне явно на это способны. В течение последних пяти лет они регулярно подменяли большое количество судов в Черном море... Экипажи кораблей НАТО (Великобритания, Нидерланды, США) также могли это сделать. У них определенно был доступ к оборудованию и возможность это сделать. Наконец, это могла быть третья сторона. Ей было сложнее справиться, чем первым двум, но для достаточно компетентного радиочастотного хакера это не непосильная задача», - говорится в публикации.

Отследить виновника будет непросто. Проще всего обвинить в случившемся Россию и не разбираться. Хотя нельзя сбрасывать со счетов, пишут авторы, что это именно ее рук дело для того, чтобы в очередной раз продемонстрировать свои впечатляющие возможности радиоэлектронной борьбы и превосходство над Западом.

Натовские экипажи могли прибегнуть к подмене для того, чтобы лишний раз задеть РФ, показав, что мы здесь, у тебя под боком, но не заботясь о том, чтобы реально пройти мимо Крыма. Ибо HMS Defender уже это сделал и прочувствовал на себе гнев русских.

Третья сторона - самое интересное, что может быть в этой истории.

«В фильме о Джеймсе Бонде 1997 года «Завтра не умрет никогда» суперзлодей вводит корабль Королевского флота в китайские воды, чтобы спровоцировать вооруженный конфликт», - резюмируют авторы.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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