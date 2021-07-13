Вирусолог: имеющиеся вакцины не обеспечат коллективного иммунитета к COVID-19

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Вирусолог: имеющиеся вакцины не обеспечат коллективного иммунитета к COVID-19
В Мире

Уже созданные вакцины не помогут сформировать коллективный иммунитет к коронавирусу COVID-19.

Об этом заявила вирусолог, научный сотрудник Высшего совета по научным исследованиям Испании Маргарита дель Валь, передает ТАСС.

Она объяснила это тем, что о формировании коллективного иммунитета можно будет говорить только после того, как будут разработаны вакцины, которые обеспечивают полную устойчивость к инфекции. Но вакцинированные люди заражаются коронавирусом, и могут распространять инфекцию.


«У нас нет этих типов вакцин, и не ожидается, что они будут скоро одобрены», - отметила эксперт.

Она рассказала, что вспышки коронавируса продолжают, к примеру, происходить в домах престарелых. Но вакцинация все же позволяет защититься от серьезных осложнений при коронавирусной инфекции.

Маргарита дель Валь прогнозирует, что бороться с коронавирусом человечеству придется еще несколько лет. Но важно максимально сосредоточиться на этой проблеме, поскольку «больной мир не является безопасным ни для кого».

В Испании, отмечает специалист, вскоре может начаться новая волна коронавирусной инфекции. Но случаев госпитализации, по ее мнению, будет меньше, как и летальных исходов, поскольку наиболее уязвимые группы населения прошли вакцинацию.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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