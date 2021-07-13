Дошли до точки невозврата: эксперты разочарованы в экономике США

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Дошли до точки невозврата: эксперты разочарованы в экономике США
Экономика / В Мире

Аналитики Moody’s Analytics считают, что экономика США рискует навсегда остаться ниже докризисного уровня. После пандемии коронавируса она снизилась ниже благоприятного значения на 7%, что привело страну к точке невозврата. Об этом сообщает «РИА Новости».

Расчет индекса базируется на 37 экономических показателях, среди которых объем кредитования, число рабочих мест, данные о заполняемости отелей и прочее.

По мнению экспертов, Америке не удастся восстановить экономику из-за возникших проблем с туризмом, процент которого во время пандемии снизился на 69%.

Другая проблема заключается в переменах формата трудна. Теперь жители США все чаще работают удаленно, что позволяет им чаще обращаться за выплатами по безработице.

Следующие трудности заключаются в увеличении вложений в экономику через фондовый рынок. Как правило, это достигается за счет прироста свободных денег американцев. Предполагается, что средства пойдут в технологии на экспорт, так как у многих огромных концернов США есть заводы за рубежом.

Так как там создаются новые рабочие места, налоговые отчисления повышаются, что способствует развитию экономики.

Экономист Moody’s Analytics Марк Занди подчеркивает, что индекс S&P500 уже торгуется у исторического максимума. Если Федеральная резервная система поднимет базовую процентную ставку, акции рухнут на 10-20%. Если же их падение превысит 30%, наступит неминуемая рецессия.

Эксперты отмечают, что повышение базовой ставки увеличит размер кредитов. Потому экономике США чуть ли не каждую неделю предрекают крах. При этом наблюдается тенденция к быстрому восстановлению. В первую очередь США спасается повышением цен на энергоресурсы. Также экспорт IT-технологий вырос на 20-25%.

Рост безработицы в стране, по мнению аналитиков, больше искусственный. Причина тому – вливание триллионов долларов в экономику на фоне пандемии коронавируса. В сентябре выплаты будут остановлены. Возможно, на фоне массовой вакцинации возобновятся авиаперелеты и туризм.

Не стоит игнорировать разгоняющуюся инфляцию. Так, в мае текущего года потребительские цены в США выросли на 5% в годовом выражении, что побило рекорд августа 2008 года. Подорожало все.

Председатель ФРС Джером Пауэлл успокаивает, что все это временно. По итогам года инфляция составит 3,4%, а в 2022 году – 2,1%. Он подчеркивает, что на рынке труда в ближайшие месяцы ожидается увеличение количества новых вакансий.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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