В Москве начали увольнять сотрудников метро и водителей из-за отказа от вакцинации

Image 16+
В Москве начали увольнять сотрудников метро и водителей из-за отказа от вакцинации
Москва

В Москве сотрудники метро и водители трамваев рассказывают, что тех, кто не хочет вакцинироваться, начали увольнять.

Работников заставляют подписывать приложение к трудовому договору, в котором прописана обязательная вакцинация. Тем же, кто отказывается подписывать этот документ, сообщают, что они отстранены без оклада и далее им грозит увольнение, передает URA.RU.

В СМИ уже попал текст документа, который вынуждают подписывать работников столичного метрополитена и водителей трамваев.


«В случае отказа от вакцинации от новой коронавирусной инфекции и при отсутствии противопоказаний, подтвержденных справкой медицинской организации я буду не допущен к работе с 15 июля на период эпидемиологического неблагополучия без начисления заработной платы», — указано в документе.

Также уточняется, что получить первый компонент вакцины необходимо до 15 июля, второй — до 15 августа.

Ситуацию прокомментировал председатель профсоюза работников общественного транспорта Юрий Дашков. Как он уточнил, за помощью в объединение обратилось уже 10 человек, которых отстранили от работы без сохранения зарплаты. Дашков убежден, что оставшихся без работы гораздо больше. 

Отметим, ранее президент РФ Владимир Путин объяснил, что работодатель не может увольнять сотрудника без прививки от коронавируса.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
В Москве начали увольнять сотрудников метро и водителей из-за отказа от вакцинации

Сегодня, 16:30

Пекарев мог продвигать компанию дочери будучи главой Электростали

24-06-2021, 21:15

Главврач сообщил о росте числа молодых пациентов с коронавирусом COVID-19 в Москве

21-06-2021, 16:55

Власти признают, что в Москве есть случаи заболевания ковидом уже после сделанных прививок

20-06-2021, 16:45

Рейс из Москвы в Китай отменили из-за одинаковых тестов на COVID-19 у 190 пассажиров

26-11-2020, 09:40

В Москве Навруз будут отмечать 24 марта на ВДНХ

19-03-2019, 22:06

Куда сходить в Москве на 8 марта 2019 года: праздничные мероприятия

7-03-2019, 13:37

Гулянья и мероприятия, которые пройдут 8 марта в Москве в 2019 году

6-03-2019, 15:25

Названы станции метро, которые откроют в 2019 году в Москве

27-02-2019, 18:13

Какая погода будет в Москве на этой неделе

17-02-2019, 22:23

Как отметить День влюбленных в Москве

10-02-2019, 16:55

Погода на выходные дни в Москве и Подмосковье 9 и 10 февраля 2019 года: прогноз Гидрометцентра

8-02-2019, 18:53

Монеточка объяснила отмену концерта в Москве

17-09-2018, 21:36

Память о Кобзоне могут увековечить в Москве

31-08-2018, 07:18

На фестивале «Русское поле» в Москве приготовят кашу из топора

19-08-2018, 09:41

Синоптики прогнозируют град и грозу в выходные в Москве

28-06-2018, 09:58

Синоптики сообщили о погоде в Москве на выходные

2-06-2018, 10:37

Прогноз погоды в Москве на выходные 26-27 мая 2018: какая будет погода в столице

25-05-2018, 16:03

Погода в Москве и области на июнь 2018 от синоптиков Гисметео

23-05-2018, 12:38

Оззи Осборн выступит с прощальным туром в Москве

18-05-2018, 09:40

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Эпидемиолог объяснил, почему после вакцинации люди заражаются COVID-19 и болеют тяжело
  • Вчера, 23:45

Эпидемиолог объяснил, почему после вакцинации люди заражаются COVID-19 и болеют тяжело

По словам медиков, прививка от коронавируса, если и не поможет избежать этого заболевания, то уж точно убережет от его тяжелой формы и

Новосибирский инфекционист Герасенко выступила против обязательной вакцинации
  • 11-07-2021, 11:00

Новосибирский инфекционист Герасенко выступила против обязательной вакцинации

Врач-инфекционист из Новосибирска Светлана Герасенко не поддерживает подходы к обязательной вакцинации, которые практикуются в России. По ее словам,

Эксперты выразили сомнения в эффективности массовой вакцинации от коронавируса COVID-19
  • 11-07-2021, 01:05

Эксперты выразили сомнения в эффективности массовой вакцинации от коронавируса COVID-19

Эксперты сомневаются в эффективности массовой вакцинации от коронавируса. Многие врачи называют вакцинацию единственным способом борьбы с

Доктор медицинских наук призвал отказаться от борьбы с COVID-19
  • Вчера, 15:00

Доктор медицинских наук призвал отказаться от борьбы с COVID-19

Великобритания и еще несколько стран мира по факту от жесткой борьбы с коронавирусом отказались. Более того, власти этих государств, невзирая на рост

Эксперт Дугин: Коронавирус - биологическое оружие, иммунитета к нему быть не может
  • Сегодня, 11:50

Эксперт Дугин: Коронавирус - биологическое оружие, иммунитета к нему быть не может

Коронавирус - это самое что ни на есть настоящее биологическое оружие, и иммунитет к нему попросту не вырабатывается. Такое громкое и, вне всякого

НАТО стремится к усилению влияния в Черном море
  • Вчера, 10:35

НАТО стремится к усилению влияния в Черном море

В Черном море НАТО стремится к усилению влияния, поэтому альянс не намерен покидать регион. Спецпредставитель генсека НАТО по странам Южного Кавказа

Новости партнеров
Новости партнеров
В ХМАО обнаружили первый тяжелый случай течения коронавируса после прививки от COVID-19
  • 10-07-2021, 23:15

В ХМАО обнаружили первый тяжелый случай течения коронавируса после прививки от COVID-19

В ХМАО впервые зафиксировали тяжелую форму коронавируса после прививки. Как стало известно, в Югре (ХМАО) в реанимации лежит первый пациент, чье

Американский эксперт признал опасность вакцины Pfizer от COVID-19
  • 11-07-2021, 19:35

Американский эксперт признал опасность вакцины Pfizer от COVID-19

Представитель Ассоциации врачей и хирургов США Джозеф Меркола сообщил об опасности, исходящей от вакцины против коронавируса Pfizer. Оказывается,

Эксперты The Wall Street Journal предсказали перемещение американских войск из Афганистана в Среднюю Азию
  • Вчера, 19:15

Эксперты The Wall Street Journal предсказали перемещение американских войск из Афганистана в Среднюю Азию

Эксперты предсказали перемещение американских войск из Афганистана в Среднюю Азию. С тех пор, как США вывели свою армию с территории Афганистана, а

Законно ли требование власти о всеобщей вакцинации россиян
  • Вчера, 10:45

Законно ли требование власти о всеобщей вакцинации россиян

Старший партнер адвокатского бюро «Титов, Кузьмин и партнеры» Андрей Кузьмин написал для Forbes статью, в которой он поднимает такие вопросы: Можно