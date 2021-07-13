В Москве начали увольнять сотрудников метро и водителей из-за отказа от вакцинации

В Москве сотрудники метро и водители трамваев рассказывают, что тех, кто не хочет вакцинироваться, начали увольнять.

Работников заставляют подписывать приложение к трудовому договору, в котором прописана обязательная вакцинация. Тем же, кто отказывается подписывать этот документ, сообщают, что они отстранены без оклада и далее им грозит увольнение, передает URA.RU .

В СМИ уже попал текст документа, который вынуждают подписывать работников столичного метрополитена и водителей трамваев.

«В случае отказа от вакцинации от новой коронавирусной инфекции и при отсутствии противопоказаний, подтвержденных справкой медицинской организации я буду не допущен к работе с 15 июля на период эпидемиологического неблагополучия без начисления заработной платы», — указано в документе.

Также уточняется, что получить первый компонент вакцины необходимо до 15 июля, второй — до 15 августа.

Ситуацию прокомментировал председатель профсоюза работников общественного транспорта Юрий Дашков. Как он уточнил, за помощью в объединение обратилось уже 10 человек, которых отстранили от работы без сохранения зарплаты. Дашков убежден, что оставшихся без работы гораздо больше.

Отметим, ранее президент РФ Владимир Путин объяснил, что работодатель не может увольнять сотрудника без прививки от коронавируса.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей