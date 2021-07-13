В Москве начали увольнять сотрудников метро и водителей из-за отказа от вакцинации

По словам медиков, прививка от коронавируса, если и не поможет избежать этого заболевания, то уж точно убережет от его тяжелой формы и
Врач-инфекционист из Новосибирска Светлана Герасенко не поддерживает подходы к обязательной вакцинации, которые практикуются в России. По ее словам,
Эксперты сомневаются в эффективности массовой вакцинации от коронавируса. Многие врачи называют вакцинацию единственным способом борьбы с
Великобритания и еще несколько стран мира по факту от жесткой борьбы с коронавирусом отказались. Более того, власти этих государств, невзирая на рост
Коронавирус - это самое что ни на есть настоящее биологическое оружие, и иммунитет к нему попросту не вырабатывается. Такое громкое и, вне всякого
В Черном море НАТО стремится к усилению влияния, поэтому альянс не намерен покидать регион. Спецпредставитель генсека НАТО по странам Южного Кавказа
В ХМАО впервые зафиксировали тяжелую форму коронавируса после прививки. Как стало известно, в Югре (ХМАО) в реанимации лежит первый пациент, чье
Представитель Ассоциации врачей и хирургов США Джозеф Меркола сообщил об опасности, исходящей от вакцины против коронавируса Pfizer. Оказывается,
Эксперты предсказали перемещение американских войск из Афганистана в Среднюю Азию. С тех пор, как США вывели свою армию с территории Афганистана, а
Старший партнер адвокатского бюро «Титов, Кузьмин и партнеры» Андрей Кузьмин написал для Forbes статью, в которой он поднимает такие вопросы: Можно
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