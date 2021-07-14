EU Reporter: противостояние России и НАТО в Черном море - опасная игра

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EU Reporter: противостояние России и НАТО в Черном море - опасная игра
В Мире

Учения НАТО и параллельные маневры России в Черном море - очень опасная игра, которая рискует вылиться в реальное военное противостояние между сторонами. Об этом пишут бельгийские журналисты на страницах издания EU Reporter.

В статье содержится напоминание о том, что десятого июля на Украине завершились масштабные учения НАТО Sea Breeze 2021 - за всю историю проведения маневров они оказались самыми крупными. В Черном море тренировались около пяти тысяч военных из 32 стран мира, 32 боевых корабля, 40 кораблей.


Сценарий 2021 года имитировал многонациональную миссию по стабилизации ситуации в Украине и противостоянию незаконным вооруженным формированиям при поддержке соседнего государства. Никто особо даже не скрывал, что речь о России, передает ПолитРоссия.

В ходе маневров были предприняты несколько попыток устроить провокации - РФ все их пресекла.

Однако после окончания маневров эта мощная флотилия не ушла из Черноморского региона. Более того, в море начали заходить новые корабли.

Бельгийские обозреватели теряются в догадках. Они не знают, является ли этот факт аргументом в пользу того, что Альянс все же решится пойти на крайние меры против России под предлогом защиты суверенитета и территориальной целостности Украины, которую, к слову, в НАТО принимать в ближайшее время не собирается.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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