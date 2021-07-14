Журналисты The New Yorker попросили Пригожина поделиться мнением о Соболь

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Журналисты The New Yorker попросили Пригожина поделиться мнением о Соболь
В России
Евгений Пригожин / Фото из открытых источников

Сотрудники зарубежного издания The New Yorker решили выяснить, как петербургский предприниматель Евгений Пригожин относится к блогеру Алексею Навальному и его близкой соратнице Любови Соболь. Бизнесмен ответил на вопрос западного ресурса.

Пригожин заявил, что Навальный и Соболь упорно трудились над тем, чтобы сформировать у него образ «демона». Также он добавил, что соратница Навального числилась в «Фонде борьбы с коррупцией» (ФБК, НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России) юристом, однако имеет крайне низкую квалификацию в этой профессии. Предприниматель выразил мнение, что перед Соболь стояла задача нанести репутационный ущерб руководству страны через якобы связи с коррумпированными лицами.

Также Пригожин отметил, что Соболь и Навальный регулярно воровали средства из пожертвований, присылаемых сторонниками ФБК. Сегодня это уже стало «секретом Полишинеля». Чтобы скрыть преступления, Навальный и Соболь пытаются выставить себя «политрепрессированными», полагает бизнесмен. Попытки сделать «демона» из предпринимателя должны были ударить по имиджу высшего руководства страны.

В заключение бизнесмен добавил, что создал свой бизнес с нуля и является добросовестным предпринимателем, у которого прекрасная финансовая история и деловая репутация.

Ранее Пригожин подал в суд на Соболь, потребовав компенсацию за распространение заведомо ложных и порочащих сведений о бизнесмене.



Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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Журналисты The New Yorker попросили Пригожина поделиться мнением о Соболь

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