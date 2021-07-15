Business Insider: НАТО на учениях Sea Breeze-2021 отрабатывал удары по России

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Business Insider: НАТО на учениях Sea Breeze-2021 отрабатывал удары по России
В Мире

В Черном море прошли совместные учения Sea Breeze с участием стран НАТО и Украины, в ходе которых отрабатывались и удары по России.

Об этом заявили аналитики немецкого издания Business Insider, передает ИноСМИ.

Учения Sea Breeze проводятся ежегодно и, как заявляют в Пентагоне, они нацелены на укрепление ударного потенциала сил НАТО.

Sea Breeze-2021 стали самыми масштабными за последние годы. В них участвовали военные из 32 стран с шести континентов, в том числе страны Черноморского моря, кроме России.


Как отмечают эксперты Business Insider, учитывая ситуацию в отношениях между Украиной и Россией, то что РФ не была приглашена на эти учения, подчеркнуло то, что Москва рассматривается НАТО как потенциальный противник.

«Учения «Морской бриз» затронули важный вопрос. Как они соотносятся со стратегическими интересами национальной безопасности США? Самый прямой ответ — никак», - отметили аналитики.

По их мнению, учения Sea Breeze были контрпродуктивны в этом году.

Ситуация с британским эсминцем «Дефендер» перед учениями продемонстрировала Западу готовность России успешно противостоять любым угрозам. Тогда корабль ВМФ Великобритании был оттеснен из российских территориальных вод, для чего был открыт предупредительный огонь и предупредительное бомбометание.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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