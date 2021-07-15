19FortyFive: США готовят ответ на российские учения возле Гавайских островов

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19FortyFive: США готовят ответ на российские учения возле Гавайских островов
В Мире

Военный эксперт, обозреватель американского издания 19FortyFive Эли Фурман сообщил, что в предстоящих учениях в Тихом океане ВВС США задействуют рекордное количество истребителей F-22 Raptor со стелс-технологиями. Об этом сообщает «ПолитРоссия».

В ближайшее время состоятся масштабные учения ВВС США в западной части Тихого океана. Они получили название «Pacific Iron 2021». Цель маневров состоит в проверке своей авиации на способность действовать в напряженном регионе. Для мероприятия задействуют более 35 самолетов и более 800 американских пилотов.


Фурман подчеркивает, что США намерены задействовать 25 истребителей-невидимок F-22 Raptor, что является абсолютным рекордом по применению их в учениях. Этот факт наиболее занятен тем, что эксплуатационные расходы данных самолетов довольно велики.

По мнению автора, Пентагон принял решение о рекордном задействовании истребителей из-за повышенного внимания к Тихоокеанскому региону.

Согласно плану, участники маневров будут отрабатывать методы быстрой мобилизации авиации в условиях конфликта.

«Эта концепция станет ответом на вызов России и Китая, которые продолжают совершенствовать свою стратегию сдерживания врага путем формирования зон воспрещения доступа и маневра», - считает обозреватель.

Эксперт добавил, что данная тактика серьезно ограничивает американцев в военных возможностях на территории Европы и Восточной Азии.

Концепция ВВС США предполагает, что истребители будут действовать надежно и эффективно в районах, где под угрозой могут оказаться крупные аэродромы, что вынудит их использовать небольшие плацдармы. Это говорит о том, что маневры нацелены на отработки способностей эскадрилий действовать в сложных условиях военных действий.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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