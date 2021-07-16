Введение второй дозы вакцины от COVID-19 пропустил каждый десятый американец

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Введение второй дозы вакцины от COVID-19 пропустил каждый десятый американец
В Мире

Недоверие к вакцинам наблюдается во всем мире, а не только в России. Так, в США центры по контролю и профилактике заболеваний США сообщили, что в стране практически 15 миллионов американцев пропустили введение второй дозы вакцины от COVID-19. Об этом сообщает MedpageToday.

В публикации говорится, что к 16 числу только 88 процентов американцев, которым ввели первую дозу вакцины против коронавируса, завершили вакцинацию.

Производители вакцин Pfizer/BioNTech и Moderna рекомендуют вводить вторую дозу через три и четыре недели (21 и 28 дней), соответственно. Однако выяснилось, что рекомендованный интервал был превышен 15 миллионами американцев.

Примечательно, что только 2 миллиона человек, которые не завершили процесс иммунизации, все еще могут это сделать и поставить вторую прививку - они находятся в пределах «допустимого интервала» в 42 дня между прививками.


Как следует из отчета CDC, в большинстве своем вторую дозу пропускает молодежь - граждане США до 30 лет. После них на втором месте в рейтинге прививочной несознательности американцы 30–39 лет.

Медики призывают граждан не отказываться от вакцинации и поставить все две прививки, ведь при незавершенной процедуре эффективность защиты при заражении дельта-штаммом будет низкой. Страдающим забывчивостью людям следует ставить напоминания.

Профессор университета Джорджа Вашингтона Леана Вен считает, что за вакцинацией должны тщательнее следить медики.

«Если есть пациент, который, по мнению врача, может пропустить время введения второй дозы, ему лучше предложить Johnson & Johnson. Одна доза этой вакцины эффективна и против «Дельта», одна доза вакцины мРНК-вакцины — нет», - заявила она.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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